BYD lança Song Plus 2026 com desconto de R$ 24.999 para PcD

O BYD Song Plus 2026 deu uma leve encorpada no preço, subindo R$ 5 mil, mas o que realmente chama atenção são as novas atualizações visuais. Agora, a frente do SUV está mais alinhada com o estilo da versão Premium, com linhas que levam a assinatura do sedã elétrico Seal. Para quem curte um design moderno, essa mudança é bem interessante.

Se você está no grupo das pessoas com deficiência (PcD), julho é um mês especial: a BYD lançou uma promoção imperdível. Mesmo que o preço normalmente passe do teto das isenções, a marca está oferecendo um desconto de R$ 24.999. Assim, o modelo que custa R$ 249.990 poderá ser adquirido por R$ 224.991. Essa é uma ótima oportunidade para quem estava de olho no SUV.

Nas concessionárias, você pode tirar todas as dúvidas sobre o processo de compra, os documentos necessários e quais condições de saúde dão direito a esse benefício. Além disso, vale perguntar sobre prazos, faturamento e as opções de financiamento disponíveis.

Dando uma olhada nos números, o BYD Song Plus vendeu 7.387 unidades no primeiro semestre de 2025. Apesar de estar ganhando espaço, ainda fica atrás do GWM Haval H6, que emplacou 12.675 unidades. O líder entre os SUVs é o Volkswagen T-Cross, que levou 44.532 carros para a rua. O cenário mostra que, apesar de ter suas qualidades, o BYD ainda está buscando seu espaço.

Falando de dimensões, o BYD Song Plus 2026 tem comprimento de 4,77 m, largura de 1,89 m, 1,67 m de altura e uma distância entre-eixos de 2,76 m. Um detalhe a ser observado é que o porta-malas passou de 574 litros para 552 litros, devido à instalação de novos subwoofers, o que pode ser um ponto a considerar se você planeja viajar com muita bagagem.

No quesito motorização, ele mantém a combinação híbrida que mistura um motor a gasolina 1.5 com 110 cv e um motor elétrico de 180 cv. Isso significa que o carro utiliza o motor elétrico a maior parte do tempo, e quando ambos trabalham juntos, a potência chega a 235 cv com um torque total de 40,1 kgfm. Se você já ficou preso no trânsito, imagina o quanto isso pode ser prático!

Uma novidade bem legal é a bateria maior, com 18,3 kWh, que permite que o carro rode até 100 km sem ter que usar gasolina. Em testes mais rigorosos realizados pelo Inmetro, a autonomia elétrica é de 63 km – o que pode ser suficiente para o dia a dia e deixar você tranquilo em viagens curtas.

Os equipamentos também receberam um upgrade. Agora, o modelo conta com head-up display e um sistema de som robusto com 10 alto-falantes. Para quem gosta de tecnologia, o painel digital de 12,3” e o ar-condicionado automático de duas zonas são adições que fazem a diferença. O SUV ainda vem equipado com seis airbags, um freio de estacionamento eletrônico e câmeras 360°, que ajudam muito em manobras mais complicadas.

O pacote não para por aí: possui bancos de couro com ajuste elétrico, teto solar panorâmico, chave presencial e uma central multimídia de 15,6” com tela giratória. Além disso, a segurança recebeu atenção especial, com piloto automático adaptativo, alerta de colisão e frenagem automática de emergência. Se você leva a segurança a sério, vai gostar de saber que essas funcionalidades estão incluídas.

Em resumo, o BYD Song Plus 2026 traz uma mistura equilibrada de tecnologia, conforto e segurança, provando ser uma opção interessante para quem busca inovação em um SUV.