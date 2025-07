BYD Tan tem desconto de R$ 110 mil na tabela Fipe

O BYD Tan está com uma promoção imperdível para o público PcD. Embora seu preço de tabela seja salgado — R$ 536.800,00 —, a montadora resolveu oferecer um desconto bem generoso. Durante uma campanha que vai até o fim de julho, quem se enquadra na categoria consegue adquirir o SUV por R$ 426.755,00, uma redução de R$ 110.045,00. Isso é um verdadeiro achado para quem busca conforto e qualidade em um carro!

Esse desconto é o maior que estamos vendo por aqui no Brasil para essa faixa de mercado. Para se ter uma ideia, o novo Volkswagen Tera, que chegou há pouco, tem versões com preços que variam de R$ 103.990 até R$ 139.990. Então, o abatimento do BYD Tan supera até o preço da versão mais básica do Tera. É uma oportunidade de ouro, não é mesmo?

O Que Faz do BYD Tan um SUV Especial

Com um design imponente, o Tan é um SUV grande, projetado para acomodar até sete pessoas com todo o conforto do mundo. Ele possui 4,97 m de comprimento, 1,95 m de largura e 1,73 m de altura, oferecendo um espaço interno digno de destaque. E o porta-malas? Dependendo da configuração dos bancos, ele varia de 235 litros com todos os ocupantes até 940 litros com cinco lugares. Isso facilita muito a vida em viagens ou passeios com a família!

Performance que Impressiona

Agora, vamos falar um pouco da parte mecânica. O Tan vem equipado com dois motores elétricos: um na frente, que entrega 245 cv e 33,6 kgfm de torque, e outro atrás, com 272 cv e 35 kgfm. Isso significa que, juntos, eles acumulam 517 cv e 68,3 kgfm de força. Para quem gosta de acelerar, o SUV vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. Embora tenha ficado um pouco mais pesado por causa das novas baterias, ele pode alcançar até 190 km/h, uma velocidade bastante respeitável.

Autonomia e Recarga

As novas baterias Blade não são só maiores, mas também mais seguras. Sua capacidade foi ampliada de 86,4 kWh para 108,8 kWh, aumentando a autonomia em até 120 km. Agora é possível rodar até 430 km com uma carga. E para quem precisa se preocupar com a recarga, um ponto positivo é a velocidade: de 20% a 80% em cerca de 30 minutos. Isso é uma mão na roda, especialmente em longas viagens!

Equipamentos de Série

O BYD Tan não decepciona em termos de tecnologia e conforto. Ele tem uma central multimídia DiLink com uma tela de 15,6” que até gira! O som é potência pura, com 12 alto-falantes para garantir a melhor experiência de áudio. Entre outros itens, você ainda encontra câmera 360° com visão em 3D, teto solar panorâmico elétrico e direção elétrica. É um pacote de equipamentos que deixa qualquer entusiasta do volante animado.

Resumo de Preços

Aqui está um resumo prático sobre o BYD Tan para PcD:

Modelo Preço de Tabela Preço para PcD Descontos BYD Tan R$ 536.800,00 R$ 426.755,00 R$ 110.045,00

É bem fácil entender por que esse modelo está ganhando tanto destaque. Se você busca um SUV que combina performance, conforto e um preço atrativo, essa pode ser a sua chance!