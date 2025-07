Carolina Ferraz denuncia stalking e alerta sobre o crime

Durante a exibição do programa Domingo Espetacular, no último domingo (28), Carolina Ferraz compartilhou uma experiência dolorosa que enfrentou por vários anos: ela foi vítima de stalking, ou perseguição obsessiva. O relato foi feito ao vivo, após a apresentação de uma reportagem que trouxe à tona informações alarmantes sobre esse tipo de crime, que tem afetado muitas mulheres no Brasil.

Dados apresentados no programa mostram que mais de 8 milhões de mulheres brasileiras já enfrentaram situações de perseguição. Essa prática foi criminalizada em 2021, mas muitos ainda desconhecem suas consequências e a seriedade do assunto. Além de Carolina, o ator Tiago Giacomini também participou da reportagem, contando sobre suas próprias experiências com um perseguidor.

### O relato de Carolina Ferraz

Ao desabafar sobre sua vivência, Carolina destacou a importância de se denunciar a situação. “Acho que a única alternativa é realmente você denunciar quem está sendo o seu perseguidor. Eu passei por uma experiência que durou quatro ou cinco anos”, contou. Ela revelou que foi alvo de uma mulher de nacionalidade russa, que começou a persegui-la enviando várias cartas. A situação se agravou, culminando em invasões nos sets de gravação, onde chegou a ser agredida fisicamente.

“Consegui uma medida protetiva contra a pessoa, mas ela continuou me perseguindo. Cheguei a utilizar a Interpol para proibir a entrada dela no Brasil. Contudo, ela conseguiu passar e descobriu onde eu morava. Era uma situação realmente terrível”, relatou, visivelmente emocionada.

Quando questionada por seu colega de apresentação, Roberto Cabrini, sobre o momento em que percebeu que a situação estava fora de controle, Carolina destacou: “Ela foi ficando cada vez mais agressiva. Nas cartas, dizia que ou eu seria dela ou não seria de mais ninguém. As ameaças se tornaram mais graves até que, finalmente, ela foi presa e consegui encerrar essa situação, mas foi muito difícil”.

### Desafios para as vítimas

Carolina também criticou a falta de preparo das autoridades no enfrentamento desse crime. “As autoridades não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. Parece que não é levado a sério. Isso é um erro, pois pode ter consequências muito graves”, afirmou.

### Tiago Giacomini também fala sobre sua experiência

Antes do depoimento de Carolina, o ator Tiago Giacomini compartilhou sua própria história de perseguição. Conhecido por seu trabalho em novelas, ele relatou que foi alvo de uma obsessão que começou de forma amistosa, mas evoluiu para um comportamento na sua vida cotidiana. “Quando tentei me afastar, ela começou a me enviar presentes: bolo, flores, sorvete e souvenirs de viagem”, contou. De acordo com especialistas, essa tática é comum entre os stalkers, que utilizam presentes como forma de intimidação.

O ator também revelou que essa perseguição não afetou apenas a ele, mas também sua família. Sua mãe e irmã começaram a receber ameaças por mensagens e ligações. “Moralmente me senti devastado, psicologicamente me senti péssimo e financeiramente me prejudicou”, desabafou.

Tiago expressou sua preocupação com a segurança de sua família. “Estou receoso pela minha vida e pela vida da minha mãe e da minha irmã. O stalker se sente acima da justiça, como se tivesse poder”, alertou.

Esses relatos ressaltam a gravidade do stalking e a urgência de um olhar mais atento e preparado por parte das autoridades e da sociedade para proteger as vítimas.