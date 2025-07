Números consolidados de 27 de julho de 2025

Audiência da TV: Números do Domingo, 27 de Julho de 2025

No último domingo, a Record TV enfrentou dificuldades em sua programação. Apesar da aposta em atrações como "Acerte ou Caia!", o programa não conseguiu alcançar a vice-liderança. Na competição de audiência, o programa "Roda a Roda" se destacou ao superar a transmissão esportiva da emissora.

Foi também o dia de encerramento da primeira temporada de "Aberto ao Público", que, para a Record, não foi positivo, pois registrou um recorde negativo de audiência.

Por outro lado, a Globo teve um desempenho forte, especialmente com o "Domingão com Huck", que conquistou o título de programa mais assistido do dia, especialmente após uma homenagem emocionante à cantora Preta Gil.

Os dados de audiência do domingo mostraram os seguintes números:

Globo:

Santa Missa em Seu Lar: 3,6

Globo Repórter (reapresentação): 4,9

Antena Paulista: 6,4

Auto Esporte: 7,9

Globo Rural: 9,8

Viver Sertanejo: 8,8

Esporte Espetacular: 6,8

Temperatura Máxima: Heróis de Fogo: 7,9

Domingão com Huck: 15,7

Fantástico: 15,6

Aberto ao Público: 9,1

Domingo Maior: Anna – O Perigo Tem Nome: 6,9

Cinemaço: Golpe de Mestre: 4,0

Record:

Desenhos Bíblicos: 1,2

Record Teen: 1,5

Eu, a Patroa e as Crianças: 2,3

Todo Mundo Odeia o Chris: 2,5

Game dos 100: 3,2

Acerte ou Caia!: 5,0

Aquecimento Futebol: 4,0

Brasileirão: Internacional x Vasco da Gama: 5,2

Domingo Espetacular: 5,7

Esporte Record: 2,4

Chicago P.D.: 1,4

SBT:

SBT Notícias Manhã: 1,9

Pé na Estrada: 2,2

SBT Sports: 2,0

Chaves: 1,7

Notícias Impressionantes: 2,9

Acelere com o Baú: 3,2

Tele Sena: 3,1

Domingo Legal: 5,3

Roda a Roda: 5,8

Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,6

Esses números são importantes para entender o panorama da televisão na Grande São Paulo, onde, em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Os dados ajudam as emissoras a planejar suas programações e a atrair investimentos publicitários.