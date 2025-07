Quer um pet, mas tem pouco tempo para dar atenção? Veja as raças de cachorro ideais!

Algumas raças de cachorro são melhores para quem quer ter uma companhia que não precise de atenção constante.

Adotar um animal de estimação, especialmente um cachorro, pode trazer inúmeros benefícios físicos e emocionais. A convivência com um pet proporciona companhia, reduz o estresse, estimula a prática de atividades ao ar livre e até melhora a saúde mental, criando uma relação afetiva repleta de recompensas.

Entretanto, nem todas as pessoas dispõem de tempo ou energia para cuidar de cães com altas demandas de atenção, exercício e estímulo. Diante disso, escolher raças mais tranquilas, independentes ou de fácil manejo se torna uma solução inteligente para quem deseja ter um animal.

Conhecer as características comportamentais e os cuidados básicos de cada raça permite tomar uma decisão mais consciente, garantindo bem-estar tanto para o tutor quanto para o cão. Ainda assim, lembre-se se que elas demandam cuidados.

6 raças de cachorro que não demandam muita atenção

Embora todos os cães precisem de cuidados e afeto, algumas raças se adaptam melhor a ambientes tranquilos e estilos de vida menos ativos. Esses animais apresentam um comportamento mais calmo, toleram melhor ficar sozinhos por períodos curtos e exigem menos estímulo físico e mental.

Por esse motivo, se tornam opções ideais para pessoas que moram sozinhas, trabalham fora ou possuem limitações de tempo. Além disso, a maioria dessas raças apresenta pelagem de manutenção simples, o que facilita ainda mais o manejo diário.

Saiba mais: Obituário: falecimentos registrados neste sábado (26)

Buldogue Francês

O Buldogue Francês conquista muitos tutores com seu temperamento dócil e personalidade afetuosa. Esse cão de porte pequeno e aparência compacta não exige grandes espaços nem muita atividade física. Gosta de interações curtas e, apesar de brincalhão, costuma passar boa parte do dia descansando.

Adapta-se facilmente a apartamentos e apresenta poucos problemas comportamentais quando estimulado adequadamente. Seu focinho achatado exige atenção com o calor e exercícios intensos, mas, no geral, trata-se de um cão prático para quem busca companhia com baixa demanda.

Shih Tzu

O Shih Tzu destaca-se como uma raça ideal para quem deseja um pet carinhoso, porém tranquilo. Apesar de sua aparência elegante, ele não precisa de atividades físicas intensas e tende a se contentar com pequenos passeios.

Sua principal necessidade de cuidado está na escovação da pelagem, que deve ser feita com regularidade. Fora isso, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e convive bem com crianças e idosos. Por ser apegado ao tutor, gosta de companhia, mas consegue se entreter sozinho às vezes.

Pug

Com aparência charmosa e comportamento cômico, o Pug é perfeito para ambientes pequenos e rotinas mais estáveis. Ele se mostra afetuoso, leal e muito sociável, além de não precisar de longos períodos de exercício. Costuma passar o dia descansando e interagindo brevemente com o tutor.

Apesar da tendência à obesidade, com alimentação equilibrada e caminhadas curtas, mantém boa saúde. Assim como outras raças braquicefálicas, exige cuidados com altas temperaturas, mas, em geral, é um companheiro fácil de cuidar.

Basset Hound

O Basset Hound impressiona com sua calma e independência. Mesmo de porte médio, ele não tem grande energia e prefere caminhar tranquilamente a correr ou brincar intensamente. Seu comportamento é previsível, o que facilita a convivência mesmo para tutores inexperientes.

Por ter o olfato muito desenvolvido, pode se distrair facilmente em passeios, mas, dentro de casa, costuma permanecer deitado e sereno. Seu maior desafio está nos cuidados com as orelhas longas e propensão ao ganho de peso.

Lhasa Apso

Apesar de seu porte pequeno e pelagem longa, o Lhasa Apso se apresenta como um cão autônomo, reservado e de fácil adaptação. Ele não exige atenção constante e consegue manter-se entretido mesmo quando o tutor se ausenta.

Exige escovação frequente e higiene regular, mas seu temperamento calmo compensa a rotina de cuidados. Essa raça possui uma natureza vigilante e, por vezes, demonstra desconfiança com estranhos, o que o torna também um bom cão de guarda.

Chihuahua

O Chihuahua, além de compacto, é incrivelmente adaptável a rotinas simples e ambientes pequenos. Ele se apega bastante ao tutor, mas consegue passar períodos sozinho sem grandes problemas, especialmente quando recebe brinquedos e estímulos adequados.

Embora alerta e corajoso, não demanda muita atividade física e se satisfaz com pequenas caminhadas. Seu pelo pode ser curto ou longo, e ambos os tipos requerem apenas cuidados básicos de higiene, como limpar.

Saiba mais: Domingo espetacular investiga temas variados, incluindo cidade fantasma e Atacama

Cuidados específicos com algumas raças de cachorro

Independentemente da raça, todos os cães precisam de atenção regular à saúde e ao bem-estar. Mesmo os que exigem menos tempo diário pedem compromisso com uma rotina de cuidados. Assim, é essencial entender as particularidades de cada raça para garantir uma convivência tranquila e saudável:

Mantenha as vacinas e vermifugações em dia : Todas as raças, mesmo as mais caseiras, precisam de proteção contra doenças infecciosas. Visitas regulares ao veterinário garantem a imunização adequada.

: Todas as raças, mesmo as mais caseiras, precisam de proteção contra doenças infecciosas. Visitas regulares ao veterinário garantem a imunização adequada. Evite a exposição ao calor excessivo : Raças braquicefálicas, como Pug e Buldogue Francês, sofrem com temperaturas elevadas. Mantenha o ambiente ventilado e ofereça água fresca constantemente.

: Raças braquicefálicas, como Pug e Buldogue Francês, sofrem com temperaturas elevadas. Mantenha o ambiente ventilado e ofereça água fresca constantemente. Ofereça ração de qualidade e em quantidade controlada : Raças como o Basset Hound e o Shih Tzu têm propensão ao ganho de peso. Use alimentação balanceada e siga a orientação do médico veterinário.

: Raças como o Basset Hound e o Shih Tzu têm propensão ao ganho de peso. Use alimentação balanceada e siga a orientação do médico veterinário. Estimule o comportamento com brinquedos interativos : Mesmo cães tranquilos se beneficiam de estímulos mentais. Brinquedos que liberam petiscos, mordedores ou pelúcias ajudam a manter a mente ativa.

: Mesmo cães tranquilos se beneficiam de estímulos mentais. Brinquedos que liberam petiscos, mordedores ou pelúcias ajudam a manter a mente ativa. Cumpra uma rotina mínima de passeios: Ainda que a raça seja mais calma, os passeios diários promovem socialização, reduzem o estresse e ajudam na manutenção da saúde física e mental.

Veja mais: Chevrolet Tracker RS com R$ 43 mil de desconto na Fipe Carros