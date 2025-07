painel analógico da série 100 anos: confira os detalhes

O Onix acaba de ganhar uma nova versão, e quem ama carros com certeza vai curtir as novidades. No dia 8 de agosto, a Chevrolet revelou a reestilização de meia-vida do modelo, mas, na verdadeira essência das coisas, o grande protagonista do evento foi o SUV Tracker. Apesar disso, as concessionárias começaram a receber o Onix e o Onix Plus, e agora temos mais detalhes sobre as versões de entrada e a série especial de 100 anos.

Aqui no Brasil, estamos sempre de olho nos lançamentos, e as fotos que circulam mostram bem como é essa nova configuração comemorativa. A série 100 anos começa pela versão 1.0 MT, que promete ser uma ótima opção de custo-benefício. Sem deixar de lado o motor aspirado, ele traz um visual diferenciado.

A versão comemorativa sai por R$ 104.490 — só R$ 1.500 mais cara que o modelo básico. O hatch agora inclui rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escurecido e faróis halógenos com detalhes em preto. E como todo carro que se preze, a nova cor Azul Boreal é uma exclusividade que dá um charme a mais. Por dentro, a parte interna também foi caprichada, com bancos que misturam tecido e material sintético e um acabamento mais escuro.

A galera que dirige muito em estrada sabe como um bom sistema de entretenimento faz toda a diferença, e por isso a versão de entrada também ganhou uma nova central multimídia. Contudo, a nova geração de painel de instrumentos digitais, que já é visto em outros modelos, não chegou por aqui. O painel continua o tradicional, com mostradores analógicos e uma tela monocromática bem básica.

Por outro lado, de série, a nova configuração traz seis airbags, ar-condicionado manual e direção elétrica – um bom pacote inicial para quem busca segurança e conforto no dia a dia. E se você já pegou trânsito pesado, sabe como um volante multifuncional é um achado.

Outra mudança interessante está na altura do carro. O Onix está ligeiramente mais alto, e isso, junto com o novo para-choque que dá mais ângulo de ataque, é uma ótima notícia para quem enfrenta valetas ou saídas de estacionamentos com frequência.

Os faróis, como não poderia faltar, também ganharam uma nova forma, parecendo mais com os do Chevrolet Cruze. Na lateral, as mudanças são sutis, com novos formatos para os repetidores de seta. E as opções de rodas e calotas também foram incrementadas, dependendo da versão que você optar.

Na motorização, tanto a série especial quanto a versão de entrada utilizam o motor 1.0, que gera 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque. O câmbio é manual de seis marchas, ideal para quem curte uma pegada mais envolvente ao dirigir.

É aquele tipo de carro que promete agradar tanto os que buscam um transporte prático para o dia a dia quanto os entusiastas que não abrem mão de um design que chama a atenção. De qualquer forma, o novo Onix parece estar preparado para agradar diversos públicos, e a série de 100 anos é um tributo que, sem dúvida, não passa despercebido por quem é amante do universo automotivo.