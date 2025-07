Chevrolet Tracker RS com R$ 43 mil de desconto na Fipe Carros

O Chevrolet Tracker RS 2026 está com tudo renovado e já disponível para quem faz parte do público PcD. Isso mesmo, agora tem opção de compra com isenção total de IPI e ainda um bônus especial direto da fábrica. Muita coisa boa pra quem precisa de suporte nesse momento!

Falando dos preços, a versão RS 1.2 Turbo automática sai por R$ 189.540, mas se você se encaixa nos benefícios para pessoas com deficiência, o pagamento cai pra R$ 146.540. Isso representa um baita desconto de R$ 43 mil! A Chevrolet confirmou esses valores, mas lembre-se que podem mudar de acordo com a região onde você está.

Agora, sobre o visual, o Tracker passou por um leve retoque. Ele vem com novos equipamentos e ajustes mecânicos que fazem a diferença. A direção elétrica, a suspensão e os pneus receberam uma recalibragem, o que deixa a condução mais confortável e responsiva. Quem já pegou uma estrada cheia de curvas sabe que isso vale ouro, certo?

O motor continua sendo o 1.2 turbo flex de três cilindros, entregando até 141 cv e 22,9 kgfm de torque. A transmissão automática de seis marchas também permanece, garantindo que você acelere de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Se você curte um carro que responde bem ao acelerador, esse é um ponto positivo.

As medidas do SUV permanecem as mesmas: 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. O entre-eixos de 2,57 m e o porta-malas com 393 litros são super práticos para o dia a dia e viagens com a família. Além disso, a nova central multimídia de 11 polegadas, que agora está integrada ao painel digital de 8”, traz uma modernidade que faz a gente se sentir em um carro top de linha.

Nos números de vendas, a Chevrolet Tracker alcançou 27.243 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Apesar disso, a liderança do segmento de SUVs ainda é do Volkswagen T-Cross, que emplacou 44.532 unidades, seguido de perto pelo Honda HR-V com 32.004 unidades.

Para quem está de olho em adquirir um, vejamos os valores diretos:

Chevrolet Tracker RS para PcD em julho de 2025:

Versão Preço de tabela Preço para PcD Desconto RS 1.2 Turbo AT R$ 189.540,00 R$ 146.540,00 R$ 43.000,00

É sempre bom ficar de olho nessas novidades e aproveitar as condições especiais que aparecem. Quem sabe seu próximo carro não está bem diante dos seus olhos?