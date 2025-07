Fiat oferece desconto de R$ 22.367 na Toro Ultra para CNPJ

A Fiat está com uma oferta imperdível para os apaixonados por picapes: a Toro Ultra Turbo Flex! Essa belezura é ideal para empresas e produtores rurais com o CNPJ regular e a promoção vai até o final de julho. A Toro Ultra é a versão mais completa da linha com motor flex e possui uma lista de equipamentos que vai deixar qualquer um animado, além de suportar até 750 kg na caçamba. É a picape que une estilo e utilidade.

Se você está de olho nesse modelo, o preço de tabela é de R$ 194.490. Mas segura essa: para compras via vendas diretas, você pode levar por R$ 172.123! Isso dá um desconto de R$ 22.367! Uma ótima chance para quem está em busca de um veículo robusto e cheio de tecnologia. Vale lembrar que os preços podem variar conforme a sua localização.

A Fiat Toro não é só bonitinha, mas também é a picape intermediária mais vendida do Brasil, com 23.332 unidades emplacadas no primeiro semestre. Para você ter uma ideia, a Ram Rampage ficou em segundo lugar com 11.428 vendas, seguida pela Chevrolet Montana com 10.126 e a Renault Oroch que vendeu 5.683 unidades.

No coração da Toro Ultra, temos um motor 1.3 turbo Flex T270. Ele entrega 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol, tudo isso com 27,5 kgfm de torque. O câmbio automático de seis marchas ajuda a deixar as trocas suaves, perfeito para quem pega muito trânsito. Aliás, quem já ficou preso em congestionamentos sabe o quanto um câmbio esperto faz diferença. Em termos de consumo, temos 9,6 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada com gasolina. Se você optar pelo etanol, a média cai para 6,6 km/l na cidade e 8 km/l na estrada.

O que esperar em termos de tecnologia e conforto? A Fiat Toro Ultra vem equipada com uma central multimídia de 10”, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Já pensou no quanto isso facilita? Conectar o celular e tocar suas músicas favoritas fica muito mais prático. Além disso, conta com painel digital de 7”, câmera de ré, direção elétrica e um sistema de segurança bem completo, incluindo seis airbags e controle eletrônico de estabilidade. Um alívio para quem dirige em ruas movimentadas.

Entre outras comodidades, temos faróis Full LED, piloto automático e rodas de liga leve de 18”. E para quem tem que carregar muitas coisas, os ganchos para amarração de cargas na caçamba são um adendo e tanto, principalmente em viagens ou quando precisa levar itens maiores.

O interior não deixa a desejar: bancos em couro com um toque de elegância na cor vermelha, ar-condicionado digital dual zone e iluminação interna para dar aquele charme. E para os papais e mamães, a Toro ainda oferece sistema Isofix para cadeirinhas infantis, uma preocupação a menos na hora de fazer a viagem em família.

Vale a pena considerar essa picape, principalmente com as condições especiais para quem tem CNPJ. A Fiat Toro Ultra Turbo Flex se mostra como uma opção variada e cheia de recursos modernos, capaz de atender tanto na cidade quanto no campo.