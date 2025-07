Volkswagen oferece desconto de R$ 22.510 no Nivus Highline

O Volkswagen Nivus Highline está com uma super oferta para empresas e produtores rurais. Essa promoção vai rolar durante todo o mês de julho e, se você adquirir um Nivus, fique atento: ele só poderá ser revendido depois de 12 meses.

Se você estava de olho na versão Highline 200 TSI, saiba que o precinho normal é de R$ 160.790. Mas agora, com o desconto para vendas diretas, ele baixou para R$ 138.279,40. Isso significa uma economia de R$ 22.510,60. Esses dados foram levantados pelo portal Fipe Carros através de uma concessionária chamada Norpave, mas vale lembrar que os preços podem variar conforme a região.

Quem se interessou pode visitar qualquer concessionária Volkswagen no Brasil. É uma ótima oportunidade para tirar dúvidas sobre a documentação necessária, como funciona o processo de compra, prazos de entrega e escolha das melhores formas de pagamento.

Equipamentos e Conforto

O Nivus Highline vem recheado de tecnologia e conforto. Já vem com um sistema multimídia que conta com a tela touchscreen chamada “VW Play Connect”, além de seis alto-falantes que garantem um som de qualidade. O ar-condicionado automático “Climatronic” é outro destaque, perfeito para aqueles dias quentes. E quem gosta de conforto vai adorar os bancos com acabamento premium, sem falar no carregador de celular sem fio, que facilita muito o dia a dia.

Você ainda encontra uma série de recursos práticos, como o apoio de braço central que tem um espaço pra guardar objetos, direção elétrica e sistema de fixação ISOFIX e Top Tether, ideal para quem tem crianças e precisa de práticas de segurança.

Segurança e Estilo

No quesito segurança, o Nivus não deixa a desejar. Ele traz controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR) e ainda uma câmera de ré, tudo para facilitar manobras. Os sensores de chuva e de estacionamento tanto na frente quanto atrás são bastante úteis, principalmente em situações cotidianas.

O painel digital de 10,25 polegadas proporciona uma visão clara de todas as informações, e o rack de teto na cor prata dá um toque a mais no visual. As rodas de liga leve escurecidas de 17 polegadas e as lanternas traseiras em LED completam o visual mais esportivo e moderno do Nivus.

Desempenho

Embaixo do capô, o Nivus Highline é equipado com o motor 200 TSI, um potente 1.0 turbo de três cilindros e injeção direta. Ele entrega 116 cv de potência com gasolina e 128 cv quando abastecido com etanol, com um torque de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis. A transmissão automática de seis marchas é feita pela Aisin, oferecendo uma experiência de direção suave e eficiente.

Com esse carro, você pode enfrentar tanto o trânsito da cidade quanto aquela viagem mais longa com toda a família. Afinal, quem já passou por um congestionamento sabe a importância de ter um carro que alie conforto e desempenho.