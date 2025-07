Commander com desconto de R$ 35 mil é mais barato que Corolla Cross

O Jeep Commander Longitude 7 lugares 2025, na elegante cor Preto Carbon, está fazendo barulho no mercado com uma oferta imperdível. Essa promoção é exclusiva para vendas diretas e se destina a microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e inscrição estadual regularizada. Vale lembrar que essa promoção não se aplica a pessoas físicas, PcD, taxistas ou empresas que não sejam micro.

O preço da versão Longitude T270 AT 7L é de R$ 240.990, mas, com essa condição, você consegue levar para casa por apenas R$ 205.990. Isso significa um desconto de R$ 35.000! A Jeep confirmou essas informações ao site Fipe Carros, mas fique atento: os preços podem variar de acordo com a região e a concessionária.

Quer saber como funciona essa compra? É simples! Você pode visitar qualquer concessionária Jeep pelo Brasil e perguntar sobre as vendas diretas. Eles vão esclarecer quais documentos são exigidos, como começar o processo, prazos de entrega, faturamento e até opções de financiamento para empresas e produtores rurais.

Agora, vamos falar do que realmente interessa: a experiência ao volante. O Jeep Commander Longitude não decepciona. Ele vem equipado com acendimento automático dos faróis, além de um volante que te deixa ajustar a altura e profundidade do jeito que você prefere. O ar-condicionado digital é dual zone, garantindo conforto para todos os passageiros, e os bancos parcialmente revestidos em couro trazem um toque sofisticado ao interior.

A central multimídia de 10,1″ é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, facilitando a conexão com o seu smartphone. Um recurso bem legal é o assistente ativo de direção, que dá uma mãozinha em manobras e trechos mais complicados. Ah, e o banco do motorista tem ajuste elétrico em seis posições, perfeito para encontrar aquele ponto ideal.

Outro destaque são os recursos de segurança. O veículo conta com controle de estabilidade e tração, além da câmera de ré. Para quem costuma passar muito tempo ao volante, o detector de fadiga do motorista é uma mão na roda. A direção elétrica também traz mais conforto e facilidade nas manobras.

O SUV ainda oferece detalhes práticos, como ganchos para fixação de carga no porta-malas, iluminação interna no compartimento, e o sistema de fixação Isofix para cadeirinhas infantis. As lanternas traseiras em LED e os faróis de neblina em LED ajudam a iluminar a estrada, e o freio de estacionamento eletrônico é outro recurso que traz comodidade no dia a dia.

Com todas essas funcionalidades, o Jeep Commander Longitude é uma opção imperdível para quem precisa de espaço e conforto sem abrir mão da tecnologia e da segurança. Se você ainda está na dúvida, vale a pena visitar uma concessionária e fazer um test-drive! E quem sabe, no próximo passeio, você não está levando toda a família com muito estilo e conforto?