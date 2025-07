Motos mais vendidas do Brasil até julho de 2025 – Fipe Carros

Até o dia 25 de julho, a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 36.714 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 14% se comparado a junho, segundo a Fenabrave. No total de 2025, esse modelo já somou 261.464 vendas, mostrando que a CG 160 realmente conquistou o coração dos motociclistas brasileiros.

Logo atrás dela, temos a Honda Biz, que não ficou para trás e vendeu 19.242 unidades, com um pequeno aumento de 2% em relação ao mês anterior. Em terceiro lugar, a Honda NXR 160 Bros brilha, emplacando 16.348 motos e registra um salto de 18% nas vendas. E a Honda Pop 110i fecha o quarteto de sucesso, com 15.999 unidades emplacadas, mostrando que o público adora suas características práticas e econômicas.

Outro destaque é a Sport 110i da Mottu, que alcançou 7.762 unidades vendidas no mês. Não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que também se destacou, com 6.239 motos emplacadas, um aumento de 34% em comparação ao mês passado. Esse modelo já acumula 35.902 unidades no ano, provando que é uma escolha popular.

Na sequência, a Honda CB 300F ocupou a sétima posição com 4.824 unidades, um crescimento de 25% em relação a junho. Já a Honda PCX 160 ficou em oitavo lugar, com 4.053 emplacamentos. A Yamaha Fazer 250 aparece em nono, com 3.435 vendidas, e no décimo lugar temos a Shineray XY 125, com 3.217 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

A tabela abaixo mostra as motos que mais conquistaram os brasileiros em julho.

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 36.714 2º Honda Biz 19.242 3º Honda NXR 160 Bros 16.348 4º Honda Pop 110i 15.999 5º Sport 110i 7.762 6º Yamaha YBR 150 6.239 7º Honda CB 300F 4.824 8º Honda PCX 160 4.053 9º Yamaha Fazer 250 3.435 10º Shineray XY 125 3.217

Esses números mostram muito mais do que vendas: revelam as preferências de quem vive o dia a dia nas ruas. Para quem está sempre na estrada, é legal ver como essas motos se destacam e conquistam cada vez mais espaço nas vidas dos brasileiros.