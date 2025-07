Carros mais vendidos até julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 25 de julho, a Fiat Strada se mantém firme na liderança como o carro mais vendido do Brasil. Somente neste mês, foram 10.586 unidades, um crescimento de 13% em comparação com junho. No total, já são 73.283 emplacamentos em 2025. Não é à toa que a Strada conquistou o coração da galera!

E quem diria? O Volkswagen Polo deu um show e pulou para o segundo lugar. Com 10.405 unidades vendidas no mesmo período, esse hatch está colado na Strada, com 920 vendas só no dia 25! Um verdadeiro duelo.

SUVs em Alta

Falando dos SUVs, o Volkswagen T-Cross brilhou e assumiu a liderança do segmento, com 7.421 veículos vendidos. O Hyundai Creta, que ficou um pouco atrás, também teve um ótimo desempenho. Com um aumento de 17% em relação a junho, ele emplacou 6.163 unidades, garantindo o quarto lugar no ranking geral. Quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como a combinação de conforto e tecnologia desses SUVs faz toda a diferença.

O Fiat Argo aparece na terceira posição, com 7.459 unidades vendidas, sendo 1.218 apenas no dia 23. E o Fiat Mobi surpreendeu ao saltar da 19ª para a quinta colocação, totalizando 6.193. O Chevrolet Onix também não deixou por menos, garantindo a sétima posição com 5.640 unidades.

O Ranking Completo

Logo atrás, temos o Toyota Corolla Cross, com 5.227 unidades, que lançou uma versão XR para o público PcD recentemente. A Volkswagen Saveiro vem logo em seguida, com 5.005 veículos vendidos até agora. No segmento das picapes médias, a Toyota Hilux continua brilhando, com 4.412 unidades vendidas.

Sedãs em Foco

Nos sedãs, o Volkswagen Virtus com 3.090 unidades vendidas está na frente, ultrapassando o Toyota Corolla, que ficou com 2.561 emplacamentos. O GWM Haval H6 também começa a aparecer no ranking, com 2.483 unidades. Se você já teve a chance de dirigir um sedã, sabe como a estabilidade e o conforto em trechos longos são impressionantes.

Ranking dos Carros Mais Vendidos em Julho de 2025

Fiat Strada – 10.586 Volkswagen Polo – 10.405 Fiat Argo – 7.459 Volkswagen T-Cross – 7.421 Fiat Mobi – 6.193 Hyundai Creta – 6.163 Chevrolet Onix – 5.640 Toyota Corolla Cross – 5.227 Volkswagen Saveiro – 5.005 Nissan Kicks – 4.843

E a lista continua, mostrando o quanto o mercado automotivo brasileiro é dinâmico e cheio de opções para todos os gostos. Afinal, cada um tem seu estilo e, quando se trata de carros, sempre há um novo modelo esperando para ser descoberto!