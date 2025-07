Jogos de hoje: saiba onde assistir às partidas ao vivo

Neste sábado, 26 de julho, diversos campeonatos de futebol acontecem ao redor do mundo, com um foco especial na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores podem se preparar para uma rodada cheia de emoções. Abaixo, estão os jogos programados para hoje, junto com as informações sobre onde assisti-los.

Série A

Botafogo x Corinthians : Jogo às 18h30, transmitido pelo Amazon Prime.

: Jogo às 18h30, transmitido pelo Amazon Prime. Fortaleza x Bragantino : Jogo às 18h30, disponível no Premiere.

: Jogo às 18h30, disponível no Premiere. Mirassol x Vitória : Jogo às 18h30, também no Premiere.

: Jogo às 18h30, também no Premiere. Sport x Santos : Jogo às 18h30, podendo ser assistido pelo Premiere.

: Jogo às 18h30, podendo ser assistido pelo Premiere. Palmeiras x Grêmio: Jogo às 21h, com transmissão pelo SporTV e Premiere.

Série B

Ferroviária x Operário : Jogo às 18h30, com transmissão pela ESPN e Disney+.

: Jogo às 18h30, com transmissão pela ESPN e Disney+. CRB x Novorizontino: Jogo às 20h30, também disponível na ESPN e Disney+.

Série C

Floresta x ABC : Jogo às 17h, transmitido pelo Nosso Futebol +.

: Jogo às 17h, transmitido pelo Nosso Futebol +. Guarani x Náutico : Jogo às 17h, com opções de transmissão pela Band, DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol +.

: Jogo às 17h, com opções de transmissão pela Band, DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol +. Londrina x CSA : Jogo às 19h30, disponível na DAZN e Nosso Futebol +.

: Jogo às 19h30, disponível na DAZN e Nosso Futebol +. Retrô x Ypiranga: Jogo às 19h30, assistido pelo Nosso Futebol +.

Série D

Altos x Maranhão : Jogo às 16h, com transmissão pelo Metrópoles.

: Jogo às 16h, com transmissão pelo Metrópoles. Maracanã x Tocantinópolis : Jogo às 16h, ainda sem confirmação de transmissão.

: Jogo às 16h, ainda sem confirmação de transmissão. Sampaio Corrêa x Iguatu : Jogo às 16h, assistido pelo Metrópoles.

: Jogo às 16h, assistido pelo Metrópoles. Imperatriz x Parnahyba : Jogo às 16h, sem transmissão confirmada.

: Jogo às 16h, sem transmissão confirmada. Nova Iguaçu x Porto Vitória : Jogo às 16h, transmitido pelo Metrópoles.

: Jogo às 16h, transmitido pelo Metrópoles. Portuguesa x Boavista : Jogo às 16h, sem confirmação de transmissão.

: Jogo às 16h, sem confirmação de transmissão. Pouso Alegre x Água Santa : Jogo às 16h, assistido pelo Metrópoles.

: Jogo às 16h, assistido pelo Metrópoles. Rio Branco x Maricá : Jogo às 16h, sem transmissão confirmada.

: Jogo às 16h, sem transmissão confirmada. Cascavel x Uberlândia : Jogo às 16h, transmitido pelo Metrópoles.

: Jogo às 16h, transmitido pelo Metrópoles. Inter de Limeira x Goiatuba : Jogo às 16h, também no Metrópoles.

: Jogo às 16h, também no Metrópoles. Itabirito x Monte Azul : Jogo às 16h, sem transmissão confirmada.

: Jogo às 16h, sem transmissão confirmada. Operário-MS x Cianorte : Jogo às 16h, sem confirmação de transmissão.

: Jogo às 16h, sem confirmação de transmissão. Aparecidense x Capital : Jogo às 17h, sem transmissão confirmada.

: Jogo às 17h, sem transmissão confirmada. Ceilândia x Goianésia : Jogo às 17h, disponível no Metrópoles.

: Jogo às 17h, disponível no Metrópoles. Porto Velho x Mixto : Jogo às 17h, sem transmissão confirmada.

: Jogo às 17h, sem transmissão confirmada. Luverdense x Goiânia: Jogo às 17h, sem confirmação de transmissão.

Os torcedores estão convidados a acompanhar as partidas e torcer por seus times favoritos.