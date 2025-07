Tesla se destaca em teste de direção autônoma na China

A Tesla deu um verdadeiro show em um teste de direção assistida realizado na China. Os modelos da marca se destacaram, superando concorrentes como BYD, Huawei e Xiaomi em uma comparação que avaliou as tecnologias de assistência ao motorista. Essas tecnologias são aquelas que ajudam a dirigir, mas ainda requerem que a pessoa por trás do volante mantenha a atenção.

Esse teste foi conduzido pela Dcar, parte do grupo Bytedance (que é dona do TikTok), em parceria com a emissora estatal CCTV. Eles colocaram mais de 20 carros elétricos à prova em situações de risco, buscando medir como os sistemas de nível 2 se comportam tanto nas rodovias quanto no trânsito urbano. Para quem já pegou um trânsito apertado, sabe que ter bons sistemas de assistência faz toda a diferença.

Nos resultados, o Model 3 e o Model X brilharam ao passar em cinco dos seis cenários testados nas estradas chinesas, garantindo a maior pontuação. Por outro lado, o Denza Z9GT da BYD e o Aito M9 da Huawei falharam em três situações cada, enquanto o Xiaomi SU7 teve um desempenho bem abaixo, acertando apenas uma etapa. Imagina só, o Xiaomi SU7 ficou devendo em um teste que simplesmente poderia melhorar a vida de quem dirige!

O desempenho da Tesla gerou muito burburinho nas redes sociais na China e até Elon Musk comemorou no X (antigo Twitter), ressaltando que, mesmo sem a possibilidade de acessar dados de tráfego locais — que não podem ser exportados por questões legais — a Tesla conseguiu liderar o teste.

Entretanto, a empresa não está apenas em um momento de glória. Após um acidente trágico envolvendo um Xiaomi SU7, o governo chinês começou a restringir termos como “direção autônoma” para sistemas que ainda exigem atenção do motorista. Agora, eles estão mais rigorosos em alertar sobre as responsabilidades legais em caso de mau uso, algo que mexe com a cabeça de quem dirige.

Além do foco na segurança, outra disputa rola nos bastidores. Enquanto a Tesla cobra cerca de US$ 9.000 pelo pacote de direção assistida, muitos concorrentes chineses estão oferecendo recursos similares sem custo nenhum. Isso cria uma pressão nas vendas da marca, que, por sua vez, registrou um leve crescimento de 0,8% em junho após meses seguidos de queda. Mas ainda assim, as vendas trimestrais mostraram uma retração.

A tecnologia Tesla ainda se destaca nesse meio. Enquanto a maioria das marcas locais utiliza sensores lidar para melhorar a precisão, os sistemas da Tesla funcionam apenas com câmeras e inteligência artificial. E para quem entende de carro, isso dá uma vantagem não só em custo, mas também na performance. Imagina a sensação de dirigir um carro que se atualiza constantemente?

Agora, a Tesla está de olho em uma nova estratégia: conseguir a permissão para transferir os dados dos seus veículos fabricados em Xangai para os Estados Unidos. A ideia é usar esses dados para turbinar ainda mais seus algoritmos e continuar na frente nessa corrida pela melhor direção assistida. Com uma concorrência feroz, como a MG entrando forte no mercado de elétricos, fica claro que a Tesla ainda tem muito a oferecer e inovar para se manter no topo.