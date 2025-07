Petistas do Paraná voltam às urnas neste domingo

Neste domingo, dia 27, acontece o segundo turno das eleições internas do Partido dos Trabalhadores (PT). No primeiro turno, realizado no dia 6 de julho, dois candidatos se destacaram e agora disputam a liderança do partido no estado do Paraná: Zeca Dirceu e Arilson Chiorato. Além da eleição em nível estadual, também ocorrerão votações em outros municípios, como Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Campo Largo. Em todo o estado, a eleição se desenrolará em 275 cidades, com a votação aberta das 9h às 17h. Cerca de 104 mil filiados ao partido estão aptos a votar.

Na primeira fase das eleições, Edinho Silva foi eleito para a presidência nacional do PT. Após a confirmação de seu triunfo, ele fez uma análise sobre o momento político que o país enfrenta. Silva ressaltou os desafios internacionais, como o aumento do extremismo em várias nações e a pressão econômica exercida pelo governo Trump sobre o Brasil. Ele destacou a importância dos partidos que defendem a democracia, especialmente o PT, e já começou a pensar em estratégias para as eleições nacionais de 2026.

Durante o primeiro turno, os petistas do Paraná não só escolheram a direção estadual do partido, mas também elegeram chapas e presidentes em vários municípios. Em Curitiba, os filiados também votaram para definir presidentes de chapas zonais.

A disputa para a presidência estadual do PT envolveu quatro candidatos: Arilson Chiorato, Hermes Leão, Tadeu Veneri e Zeca Dirceu. Como nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos válidos, a eleição avançou para o segundo turno.

O resultado do primeiro turno ficou assim:

1. Zeca Dirceu

2. Arilson Chiorato

3. Tadeu Veneri

4. Hermes Leão

No primeiro turno, Zeca Dirceu, que é deputado federal, declarou que é hora de devolver o partido aos seus filiados. Ele ressaltou a perda de força do PT no Paraná, em comparação com estados vizinhos como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o partido voltou a crescer, elegendo mais representantes e participando ativamente da política e de movimentos sociais.

Por sua vez, Arilson Chiorato, atual presidente do PT-PR e candidato à reeleição, se posicionou com a proposta de um partido mais combativo e audacioso. Ele enfatizou em sua campanha a importância de reeleger Lula em 2026 e de combater o discurso de ódio promovido por grupos de extrema direita, como aqueles alinhados à Lava Jato e demais figuras políticas do Paraná.

Agora, com a disputa polarizada entre Dirceu e Chiorato, os filiados estão mobilizados para decidir o futuro da liderança do PT no estado nas próximas horas.