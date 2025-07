Domingo espetacular investiga temas variados, incluindo cidade fantasma e Atacama

Neste domingo, 27 de julho, o programa de jornalismo traz uma edição especial repleta de reportagens impactantes e diversificadas. A atração começa às 20h30 e é comandada por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz. O programa promete levar aos espectadores uma mistura de investigações, tendências atuais, turismo e histórias intrigantes de várias partes do Brasil e do mundo.

### Entrevista com DJ Beka, acusada de crime em Portugal

Uma das principais reportagens destaca uma investigação que envolve Rebeka Episcopo, conhecida como DJ Beka, que é acusada de liderar uma rede de exploração humana em Portugal. Cabrini conversou com ela durante uma visita a Lisboa, onde a DJ, natural de Dourados (MS), se tornou famosa como artista e proprietária de spas de luxo.

Rebeka foi presa em abril por suspeitas de envolvimento em um esquema de prostituição de alto padrão, mas atualmente está em liberdade enquanto aguarda o julgamento. Durante a entrevista, ela compartilha sua perspectiva sobre as acusações e os impactos que as investigações tiveram em seus negócios.

### A febre do Morango do Amor

Outra reportagem foca no “morango do amor”, uma nova sensação nas redes sociais que combina bombom de morango e maçã do amor. Carolina Ferraz se une ao influenciador Igor Rocha, famoso por seus tutoriais sobre como fazer essa delicadeza. Juntos, eles revelam os segredos desse doce que se tornou uma oportunidade de lucro para muitos confeiteiros no Brasil.

### O desolador retrato de uma cidade abandonada no Nordeste

O jornalista Ari Peixoto visita uma área do sertão nordestino que se tornou um deserto de casas e comércio. Moradores abandonaram suas residências devido ao medo, deixando para trás um cenário desolador. A reportagem busca entender o que levou a essa evasão em massa e retrata um ambiente que parece tirado de um filme de suspense.

### Explorando o Deserto do Atacama

No quadro “50×1”, Álvaro Garnero faz uma expedição pelo Deserto do Atacama, no Chile. Ele visita o Vale do Arco-Íris, conhecido por suas impressionantes formações rochosas coloridas, e mostra jatos de água fervente que se elevam em meio ao clima árido do local. Esta parte do programa se destaca por sua combinação de beleza natural, aspectos científicos e aventura.

### Quando assistir?

O programa vai ao ar neste domingo, 27 de julho, às 20h30. Os apresentadores Roberto Cabrini e Carolina Ferraz estão à frente da atração, que promete entretenimento e informação para todos os públicos.