Futuro de Felipeh Campos envolve mudanças com chegada de Leo Dias à Band

O programa Bora Brasil, da Band, enfrenta um momento crítico, cinco anos após sua estreia. Reformulado recentemente para se assemelhar a uma revista eletrônica matinal, a atração tem apresentado baixas audiências e instabilidades internas, levantando especulações sobre sua possível extinção.

Um dos eventos que acentuou a crise foi a saída de Rodrigo Alvarez, jornalista com passagem pela Globo, que deixou o programa apenas três meses após sua chegada. Sua saída teria ocorrido devido a desentendimentos editoriais com as apresentadoras Patrícia Rocha e Cynthia Martins, que são figuras importantes na condução do programa.

Atualmente, o Bora Brasil registra índices de audiência muito baixos, com picos que raramente alcançam 0,3 ponto na Grande São Paulo, conforme dados de medição de audiência. Essa situação difícil está alimentando rumores sobre a possibilidade de encerramento do programa.

Crescente entre os rumores está a chance do retorno do programa culinário Dia Dia, que foi cancelado em 2018. Este programa já contou com apresentadores conhecidos, como Daniel Bork e Chris Flores, e pode ser considerado como alternativa para preencher o espaço matinal caso o Bora Brasil deixe de existir.

Além disso, a chegada de Leo Dias à Band também traz incertezas para o futuro de Felipeh Campos. Felipeh estava previsto para fazer parte da nova edição do programa Melhor da Tarde, que estreia em agosto e terá prioridade em assuntos jornalísticos. Contudo, com a nova contratação, sua posição na grade pode mudar, levando a nova reavaliação de seu papel na emissora.

As opções para Felipeh incluem a continuidade em Bora Brasil, caso este permaneça na grade, a integração a uma nova atração matinal que está sendo desenvolvida, ou ainda uma possível transferência para outro horário da programação, dependendo das mudanças que podem ocorrer em razão da recente contratação de Leo Dias.

Até o presente momento, a Band não confirmou oficialmente nenhuma dessas mudanças ou especulações. A situação segue em aberto, com os bastidores da emissora repletos de incertezas sobre o futuro das atrações e seus apresentadores.