Mantenha os cupins bem longe da sua casa com estas plantas: funciona mesmo!

Os cupins são pragas que destroem portas, móveis e outros itens de casa com grande rapidez. Por isso é interessante mantê-los longe.

Entre os maiores vilões da integridade estrutural de imóveis, os cupins merecem atenção constante. Esses insetos xilófagos, ou seja, que se alimentam de madeira, agem de forma silenciosa e muitas vezes passam despercebidos até causarem grandes prejuízos.

Eles vivem em colônias numerosas e organizadas, o que torna sua presença ainda mais preocupante. Além de móveis e objetos de madeira, os cupins também comprometem estruturas internas, como vigas, rodapés e pisos, sendo capazes de afetar até documentos e livros.

Por isso, prevenir a infestação é sempre o melhor caminho. Para evitar dores de cabeça futuras e proteger a sua casa, conhecer os sinais e aplicar medidas preventivas ajuda a afastar de vez esses invasores indesejados.

6 dicas para manter cupins longe da sua casa

Antes que os cupins causem danos irreversíveis, adotar práticas simples e eficazes no dia a dia garante a proteção do imóvel. O combate se torna mais eficiente quando a prevenção entra na rotina doméstica. Confira, a seguir, seis formas práticas e inteligentes de manter esses insetos bem longe da sua casa.

Mantenha a casa sempre seca e bem ventilada

Os cupins prosperam em ambientes úmidos e abafados. Por isso, manter uma boa circulação de ar e evitar acúmulo de umidade em móveis, paredes e pisos ajuda a desestimular a presença dessas pragas. Utilize desumidificadores ou ventiladores em locais mais fechados, como porões e armários.

Vede frestas, rachaduras e pontos de entrada

Prevenir o acesso dos cupins à estrutura da casa começa por impedir a entrada desses insetos. Frestas em portas, janelas, batentes e pisos facilitam o acesso às madeiras. Por isso, use massas apropriadas para vedação, calafetagem de cantos e selantes nos rodapés.

Evite o acúmulo de madeira e papel

Pilhas de papel, caixas de papelão e restos de madeira são convites diretos para os cupins. Ao armazenar esses materiais, mesmo em locais aparentemente secos, cria-se uma fonte de alimento acessível para esses insetos. Descarte o que não tem mais utilidade e mantenha a organização dos ambientes.

Aplique verniz ou impermeabilizantes em móveis

A proteção química de móveis de madeira inibe a ação dos cupins. Vernizes e impermeabilizantes dificultam a penetração dos insetos na madeira, tornando-a menos atrativa como abrigo ou alimento para as pragas.

Faça a reaplicação desses produtos de tempos em tempos, especialmente em móveis antigos ou em ambientes com alta umidade. A aplicação preventiva se mostra muito mais eficaz do que o tratamento após a infestação.

Instale barreiras físicas e químicas no solo

Se a sua casa possui jardim, gramado ou áreas externas com madeira, criar barreiras físicas pode dificultar a entrada dos cupins subterrâneos. Utilize telas, lonas ou mantas específicas para impedir que o solo fique em contato direto com a base da casa.

Faça vistorias periódicas com apoio profissional

Mesmo com todos os cuidados, a inspeção profissional ainda representa a forma mais segura de detectar sinais iniciais. Empresas especializadas oferecem diagnósticos precisos e indicam os locais mais propensos à infestação.

Essas vistorias devem acontecer pelo menos uma vez ao ano, especialmente em residências com histórico de pragas. Agir com antecedência evita danos e gastos elevados com reformas ou substituições de móveis.

5 sinais de que sua casa está infestada de cupins

Observar pequenos detalhes no dia a dia permite identificar a presença dos cupins antes que os prejuízos se tornem visíveis. Fique atento aos seguintes sinais e aja rapidamente caso perceba algum deles.

Presença de pó semelhante a serragem

Esse pó surge ao redor de móveis, batentes e rodapés e indica a atividade de cupins que perfuram a madeira de dentro para fora.

Madeiras ocadas ou frágeis ao toque : Ao bater ou pressionar a madeira e notar que ela cede facilmente ou emite som oco, é provável que o interior tenha sido corroído pelos cupins.

: Ao bater ou pressionar a madeira e notar que ela cede facilmente ou emite som oco, é provável que o interior tenha sido corroído pelos cupins. Aparição de asas descartadas : Em época de reprodução, os cupins alados perdem suas asas após encontrar um local para formar colônia. Encontrar essas asas próximas a janelas e luminárias é sinal de infestação iminente.

: Em época de reprodução, os cupins alados perdem suas asas após encontrar um local para formar colônia. Encontrar essas asas próximas a janelas e luminárias é sinal de infestação iminente. Caminhos ou túneis de terra nas paredes : Cupins subterrâneos constroem túneis de terra para se locomover sem exposição. Esses caminhos podem aparecer nas paredes, cantos e pisos.

: Cupins subterrâneos constroem túneis de terra para se locomover sem exposição. Esses caminhos podem aparecer nas paredes, cantos e pisos. Portas ou janelas que emperram sem motivo aparente: O inchaço causado pela atividade dos cupins pode deformar estruturas de madeira, fazendo com que portas e janelas passem a travar ou não se encaixem direito.

Adotar práticas preventivas e reconhecer esses sinais com rapidez são atitudes fundamentais para manter sua casa protegida. Ao agir desde os primeiros indícios, você evita que os cupins se tornem um problema maior e preserve sua tranquilidade e patrimônio.

