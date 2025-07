Onça-pintada com 20 netos é homenageada no Dia dos Avós

Onça-pintada Esperança é homenageada no Dia dos Avós

No último sábado, 26 de julho, a onça-pintada conhecida como Esperança recebeu uma homenagem especial do Projeto Onçafari, que a monitora desde 2011 no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Considerada uma "avó simbólica", ela é a matriarca de uma árvore genealógica que já conta com mais de 20 netos.

Esperança é uma das primeiras onças monitoradas pela equipe em Miranda, cidade localizada a 208 quilômetros da capital do estado. Com cerca de 18 anos, ela tornou-se um símbolo de resistência e força, essencial para a preservação da espécie e para o aprendizado das futuras gerações.

Ela é mãe de sete filhotes, incluindo Machinho e Natureza, e já enfrentou a perda de uma de suas filhas, Gaia, que morreu durante os incêndios florestais que afetaram a região em 2024. A tranquilidade de Esperança em relação à equipe de monitoramento ajudou na habituação dos seus filhotes, que, assim como ela, demonstram comportamento cauteloso frente a humanos.

Esperança pesa 81,8 kg e, apesar de ter perdido um dos caninos superiores, mantém sua habilidade de caça. Essa particularidade não impede que ela continue sendo uma caçadora experiente no seu ambiente natural. A equipe do Projeto Onçafari destaca a importância de Esperança não apenas como uma onça-pintada monitorada, mas também como um exemplo de sabedoria que atravessa gerações.

Com mais de 20 netos, a história de Esperança é uma lembrança viva dos desafios enfrentados pelas onças-pintadas no Brasil, assim como da importância de projetos de conservação para a proteção da fauna local. A homenagem no Dia dos Avós ressalta o papel crucial dela para a preservação e continuidade da espécie no Pantanal.