Estas 6 funções inúteis estão consumindo toda memória do seu celular: desative agora!

Algumas funções do celular não precisam ser utilizadas no dia a dia, pois, além de inúteis, elas ainda atrapalham ao ocupar muita memória.

Com o avanço da tecnologia e a popularização dos smartphones, o uso intenso dos aparelhos se tornou parte da rotina de milhões de pessoas. Desde ferramentas de trabalho até o armazenamento de fotos, vídeos e aplicativos diversos, tudo passa pelo celular.

No entanto, quanto mais se utiliza o dispositivo, mais rápido a memória interna se esgota. Quando o espaço de armazenamento atinge o limite, o desempenho do aparelho diminui, causando travamentos, lentidão e falhas em tarefas simples.

Por isso, manter a memória do celular sempre otimizada é essencial para garantir uma experiência fluida e eficiente. Esse cuidado permite maior aproveitamento dos recursos disponíveis e evita frustrações no uso diário, principalmente em situações de urgência.

6 recursos inúteis que estão ocupando memória no seu celular

Muitas pessoas enfrentam problemas de armazenamento sem perceber que o próprio sistema operacional e os aplicativos vêm carregados de funcionalidades que raramente são utilizadas. Esses recursos permanecem ativos em segundo plano, consomem memória e afetam o desempenho do celular.

Além disso, muitos usuários nem sabem que podem desativar funções que não utilizam. Identificar e desligar essas ferramentas ajuda a liberar espaço valioso no aparelho e aumenta a vida útil da bateria. Veja abaixo os principais recursos que ocupam memória sem necessidade.

Saiba mais: Três aplicativos gratuitos para negociar dívidas com bancos

Atualizações automáticas desnecessárias

Ao deixar as atualizações automáticas ativadas para todos os aplicativos, o celular consome memória com versões que, muitas vezes, o usuário nem utiliza. Essa função ocupa espaço mesmo quando não há real necessidade de atualização.

Em vez disso, é mais vantajoso escolher manualmente quais apps merecem prioridade na atualização. Dessa forma, evita-se o acúmulo de dados desnecessários e mantém-se apenas o que realmente é útil no dia a dia. Ajustar essa configuração reduz significativamente o uso de memória.

Aplicativos pré-instalados que não são utilizados

Fabricantes costumam incluir diversos apps que vêm instalados de fábrica e ocupam espaço mesmo quando não são utilizados. Em muitos casos, esses aplicativos não podem ser removidos completamente, mas é possível desativá-los.

Ao fazer isso, o sistema para de rodar esses apps em segundo plano e deixa de armazenar atualizações e dados temporários. Desativar esses recursos representa uma solução prática para liberar memória e melhorar o desempenho geral do celular.

Widgets na tela inicial

Muitos usuários gostam de personalizar a tela inicial com widgets variados, como previsão do tempo, calendário ou relógio animado. Porém, cada widget ocupa memória e consome processamento constante. Reduzir o número de widgets ativos ajuda a economizar tanto bateria quanto espaço interno.

Mesmo que pareçam inofensivos, esses elementos afetam diretamente o desempenho do celular, principalmente em aparelhos com configurações mais simples. Usar apenas os widgets realmente úteis já representa uma melhora perceptível na velocidade do sistema.

Animações e transições do sistema

As animações presentes em transições de tela, abertura de aplicativos e movimentações do sistema contribuem para um visual mais moderno. No entanto, esses efeitos estéticos exigem processamento adicional e ocupam memória desnecessariamente.

Em celulares com pouca capacidade, essa função pode comprometer o desempenho. Felizmente, é possível reduzir ou até eliminar essas animações nas configurações de acessibilidade ou opções de desenvolvedor. Com isso, além de ganhar velocidade, o aparelho consome menos recursos de memória.

Cache acumulado de aplicativos

Cada aplicativo armazena dados temporários em cache para acelerar o carregamento. Porém, com o tempo, esse acúmulo se torna um problema e ocupa uma grande quantidade de espaço. É essencial limpar o cache regularmente, principalmente de apps como navegadores, redes sociais e mensageiros.

Essa simples manutenção libera memória e evita o travamento de aplicativos que deixaram de funcionar corretamente por excesso de dados armazenados. Além disso, o procedimento pode ser feito manualmente nas configurações de armazenamento do próprio celular.

Arquivos duplicados e mídia esquecida

Fotos, vídeos e áudios duplicados ou recebidos por aplicativos de mensagem costumam ocupar muito espaço de forma silenciosa. Em geral, o usuário baixa ou compartilha o mesmo conteúdo várias vezes, sem perceber que criou cópias no armazenamento interno.

Utilizar aplicativos de limpeza ou fazer uma varredura manual permite identificar e apagar esses arquivos redundantes. Além disso, é possível configurar apps como o WhatsApp para não salvar automaticamente toda mídia recebida, o que ajuda a evitar o acúmulo desnecessário.

Saiba mais: Como conquistar um imóvel próprio sem comprometer o orçamento

Outras formas de salvar memória do celular

Manter a memória do celular organizada exige pequenas atitudes que, juntas, geram grandes resultados. Além de desativar funções pouco úteis, vale adotar práticas simples para manter o bom desempenho do aparelho a longo prazo. Confira abaixo cinco dicas práticas e eficazes:

Utilize serviços de nuvem sempre que possível : armazenar fotos e arquivos no Google Drive, OneDrive ou iCloud libera espaço interno sem perder acesso aos dados importantes.

: armazenar fotos e arquivos no Google Drive, OneDrive ou iCloud libera espaço interno sem perder acesso aos dados importantes. Exclua conversas antigas em mensageiros : limpar chats arquivados, áudios e documentos em aplicativos como WhatsApp e Telegram ajuda a economizar memória.

: limpar chats arquivados, áudios e documentos em aplicativos como WhatsApp e Telegram ajuda a economizar memória. Desinstale jogos ou apps que não utiliza mais : manter somente o essencial permite que o celular funcione com mais agilidade e economize espaço.

: manter somente o essencial permite que o celular funcione com mais agilidade e economize espaço. Configure o backup automático para mídias : aplicativos como o Google Fotos oferecem essa opção, evitando que arquivos fiquem acumulados no dispositivo.

: aplicativos como o Google Fotos oferecem essa opção, evitando que arquivos fiquem acumulados no dispositivo. Reinicie o celular com frequência: essa prática simples limpa processos em segundo plano e pode recuperar parte da memória utilizada pelo sistema.

Com essas ações combinadas, é possível manter o celular mais leve, rápido e eficiente, mesmo sem precisar de grandes atualizações ou modelos mais caros.

Veja mais: Governo registra arrecadação histórica em junho com IOF a R$ 8 bi