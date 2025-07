GAC Aion UT inicia expansão no Sudeste Asiático

O Aion UT, um hatchback elétrico da chinesa GAC Aion, está ganhando o mundo! Recentemente, ele começou a ser vendido internacionalmente, soltando a fumaça da pré-venda na Indonésia durante o salão GIIAS 2025. Antes disso, em junho, o modelo já tinha desembarcado na Tailândia, mostrando que a marca está de olho no Sudeste Asiático como sua estratégia para conquistar o mercado global.

Essa região, que tem direção à direita, parece ser o ponto de partida perfeito para a GAC Aion, que já montou uma fábrica na Indonésia. E não estão sozinhos: outras marcas, como a Xpeng, também estão investindo na produção local de carros elétricos.

O Aion UT foi projetado especialmente para quem busca um carro elétrico que não pese tanto no bolso. Ele tem uma autonomia respeitável, um sistema multimídia atualizado e um carregamento rápido, tudo para facilitar a vida do dia a dia. Basicamente, é um carro que se propõe a ser um parceiro na rotina.

Na China, ele vem em cinco versões, com autonomia que varia de 330 a 420 km (seguindo o padrão CLTC). Os preços por lá ficam entre 69.800 e 101.800 yuans, o que dá algo em torno de 9.700 a 14.200 dólares. Para a gente fazer uma comparação, isso significa que o Aion UT poderia se encaixar em um bracket de preço bem interessante aqui no Brasil.

Design Moderno e Espaço Generoso

Por fora, o Aion UT traz um design bem atualizado. Com um teto flutuante, linhas marcadas e lanternas em formato de C, o carro tem uma presença que chama a atenção. Suas medidas são 4,27 m de comprimento e 2,75 m de entre-eixos, o que proporciona um bom espaço interno — ótimo, né? Quando você e mais alguns amigos precisam de um rolê, isso faz toda a diferença. As rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas, dependendo da versão escolhida.

Tecnologia e Conforto a Bordo

Ao abrir a porta, o que se destaca é a central multimídia de 14,6 polegadas, com um painel digital de 8,8. Tem até assistente de voz, conectividade com CarPlay e Wi-Fi, um bônus bem-vindo em tempos de tecnologia a mil. Algumas versões ainda oferecem até seis alto-falantes, teto solar panorâmico e assistências de condução de nível 2. É como ter vários gadgets em um só carro!

O porta-malas é espaçoso, com 440 litros — cabe muita coisa ali! E a possibilidade dos bancos dianteiros reclinarem totalmente traz uma flexibilidade a mais.

Performance e Eficiência

Na parte de performance, o motor dianteiro entrega 100 kW (ou 134 cv), garantindo um conforto almejado nas viagens urbanas. A direção é leve e você vai perceber que ele se comporta bem até em trânsito pesado, com uma suspensão que equilibra as curvas.

Ah, e a eficiência é um ponto que encanta: o carro consome em média 11,4 kWh a cada 100 km. Se precisar recarregar, em carregadores rápidos, ele vai de 30% a 80% em cerca de 24 minutos. Com tantas opções no mercado, como o Geely Galaxy A7 híbrido, esse modelo se destaca por ser uma escolha racional.

Conclusão Leve e Natural

Com um preço competitivo, espaço interno generoso e modernidade, o Aion UT se mostra uma opção interessante para quem busca um carro elétrico prático e acessível. Mesmo que algumas tecnologias mais avançadas fiquem restritas às versões de custo mais alto, o modelo tem tudo para atrair a atenção de quem está cansado da rotina dos combustíveis fósseis. E olha, se no Brasil os elétricos estão com IPI zerado a partir de R$ 67.290, essa conversa sobre carros elétricos se torna cada vez mais relevante!