Proprietário da Cybertruck relata ruído constante

Um proprietário de uma Tesla Cybertruck está enfrentando um verdadeiro pesadelo. Há mais de um mês, ele lida com um barulho irritante no carro, e até agora, ninguém conseguiu resolver o problema. Depois de 40 dias na oficina, ele decidiu pedir que a Tesla comprasse a picape de volta ou oferecesse uma troca.

O drama começou com um ruído vindo da coluna dianteira, bem ali perto do para-brisa. O dono explicou que a equipe da Tesla tentou de tudo: usaram espuma e tentaram isolar o som, mas nada funcionou. A situação foi tão complicada que o carro foi enviado para um centro especializado em colisões. Imagina a frustração de ter que lidar com isso, especialmente quando você está esperando um carro novo e cheio de tecnologia!

Infelizmente, o barulho ainda está presente. Recentemente, o proprietário contou que a Cybertruck continua parada no mesmo local, mesmo após diversas tentativas de consertos. Trocaram peças, tentaram novos isolamentos e desmontaram várias partes, mas o problema persiste. É difícil imaginar a cena: você investe em um carro que promete inovação e acaba lidando com isso.

A Tesla até contatou o cliente, garantindo que seu caso era prioridade, mas até agora não apresentaram uma solução definitiva. E não é só isso: a Cybertruck ainda se envolveu em um acidente na Califórnia, provando que mesmo os modelos mais avançados podem enfrentar imprevistos.

Ficar ouvindo chiados e rangidos em um carro novo, especialmente um modelo tão caro e esperado, é um verdadeiro desgosto. Isso levanta questionamentos sobre a qualidade da montadora, especialmente com a Tesla aumentando sua produção e entregas.

Após compartilhar sua experiência nas redes sociais, o proprietário descobriu que não está sozinho. Outros donos de Cybertruck começaram a relatar problemas semelhantes, com barulhos indesejados na mesma área e tentativas frustradas de conserto. Um deles até disse que já levou o carro à oficina cinco vezes pela mesma questão.

Com tanto estresse, alguns proprietários têm evitado usar a picape quando querem um passeio tranquilo. O dono dessa história, por sua vez, está cansado da situação e deseja um carro novo ou o dinheiro de volta. Ele apenas espera que, se conseguir outra Cybertruck, ela seja bem mais silenciosa. Vamos ficar de olho nessa história e ver como tudo se desenrola.