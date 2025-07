Dodge Charger a gasolina é destaque em comercial nos EUA

O Dodge Charger Daytona a gasolina está quase dando as caras nas concessionárias, e parece que a espera finalmente está acabando! Um vídeo que viralizou no Reddit mostra o novo modelo em ação nas ruas de Detroit, reforçando que o lançamento está mesmo próximo.

Na gravação, você vê um cupê vermelho, com um motor de seis cilindros, derrapando em um cruzamento vazio. Um drone acompanha a cena, capturando imagens para um comercial que deve ficar top. O melhor de tudo? O som do motor Hurricane 3.0 biturbo é de arrepiar — muito mais emocionante do que o barulho artificial do Charger elétrico.

A versão elétrica, que saiu no ano passado, não conquistou os fãs como a Dodge esperava. Depois de muitas solicitações das concessionárias, a marca decidiu adiar o lançamento da versão “Sixpack” para o verão de 2025. Então, quem realmente ama motores à combustão terá uma nova chance!

O Charger Daytona virá em duas configurações de potência: 420 e 550 cavalos. E para aqueles que vivem em regiões onde o frio pega, uma super novidade: vai ter opção de tração integral. Isso faz muita diferença, principalmente para quem já enfrentou neve ou gelo na estrada.

Embora detalhes ainda estejam em segredo, espera-se que o preço inicial seja muito mais amigável em relação ao elétrico, que começa em US$ 61.590. A expectativa é que o Daytona fique na faixa de US$ 40 mil, o que pode ser uma excelente opção no mercado.

A Dodge tem apenas três modelos no portfólio — Charger, Hornet e Durango — e está apostando no novo Daytona a gasolina para dar um gás nos seus negócios. Se tudo correr bem, devemos vê-lo nas lojas ainda neste verão americano. E, enquanto isso, vale ficar de olho nas novas do mundo elétrico, como o Tesla Model Y Performance que foi flagrado em testes.