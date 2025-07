Jogo Aberto ultrapassa Alô Você e coloca Band em 3º no Ibope

A Band alcançou uma vitória significativa na audiência, conquistando o terceiro lugar na faixa das 12h às 13h nesta quarta-feira, 23 de julho. Isso ocorreu devido ao desempenho do programa Jogo Aberto – Edição Regional, apresentado por Renata Fan, que superou o Alô Você, de Luiz Bacci. Com essa mudança, a Band se tornou a terceira emissora mais vista nesse horário, colocando-se à frente do SBT.

Conforme dados divulgados pelo Kantar Ibope Media, a média de audiência neste período ficou assim:

TV Globo: 8,9 pontos

Record TV: 5,2 pontos

Band: 2,4 pontos

SBT: 2,0 pontos

Esses números comprovam que o Jogo Aberto conseguiu picos de audiência que chegaram a até 3 pontos, evidenciando um fortalecimento da Band durante o horário de almoço.

Desde sua estreia em 26 de maio, o Alô Você apresentou uma oscilação significativa em sua audiência, variando entre 2,4 e 3,6 pontos. Esse programa é uma tentativa do SBT de fortalecer sua programação no horário vespertino, mas ainda enfrenta dificuldades para conquistar uma base de telespectadores fiel.

Um ponto no Ibope na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 77.488 residências sintonizadas ou cerca de 199.313 pessoas assistindo. Esses dados ajudam a entender a competição acirrada entre as emissoras por uma fatia do público durante o horário do almoço.