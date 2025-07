motociclista falece em colisão com picape na BR-163 em Campo Grande

Um acidente trágico na BR-163, em Campo Grande, resultou na morte de Miguel Paredes, de 53 anos. O incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, dia 28, e deixou a população alarmada, pois é o terceiro acidente fatal na rodovia em poucos dias.

Miguel estava pilotando sua motocicleta, na qual levava uma passageira, quando colidiu com uma picape Fiat Strada. Segundo relato da esposa da vítima, ele seguia na rodovia quando a picape, que possuía adesivos da concessionária CCR MSVia, fez uma conversão inesperada. Câmeras de segurança capturaram o momento do acidente, que mostra o impacto na lateral do veículo, resultando na queda de Miguel e da passageira.

Após a colisão, Miguel sofreu um grave traumatismo cranioencefálico e, no local, teve parada cardíaca. Ele foi rapidamente socorrido por uma ambulância da concessionária, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na UTI da Santa Casa, onde estava internado desde o acidente.

Os acidentes na região têm gerado preocupação. O de Miguel é apenas um dos três eventos trágicos que ocorreram entre quinta-feira e domingo. Na madrugada de sábado, uma jovem de 19 anos, identificada como Maria Eduarda Vernochi Ribeiro, morreu após uma colisão entre a motocicleta em que estava na garupa e uma ambulância de São Gabriel do Oeste. O condutor da moto ficou gravemente ferido.

No mesmo final de semana, outro motociclista, José Antônio Gomes Filho, foi atropelado por uma carreta enquanto tentava atravessar a rodovia. Esses incidentes têm chamado atenção das autoridades e da população para a segurança nas estradas.

A tragédia que vitimou Miguel Paredes ressalta a importância de atenção e cautela no trânsito, especialmente em rodovias movimentadas.