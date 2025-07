Chevrolet apresenta Montana 2026 com painel digital do Tracker

A Chevrolet acabou de revelar a linha 2026 da sua picape Montana, e podemos dizer que ela veio cheia de novidades! A marca está animada, esperando que esse modelo alcance as 500 mil unidades emplacadas até 2025. Vamos dar uma olhada nos principais destaques.

Entre as inovações, temos agora novas rodas nas versões Premier e RS, além de uma cor novinha: o Vermelho Scarlet. O que chama atenção é o que a Chevrolet está chamando de "cockpit virtual". Isso mesmo! A cabine agora conta com um painel digital de 8” e uma central MyLink de 11”, que ainda vem com Wi-Fi nativo e câmera de ré de alta resolução. Praticamente tudo que você precisa para ter um comande digital na palma da mão!

Novidades Tecnológicas

O sistema OnStar também foi atualizado e agora oferece um serviço de Acompanhamento Seguro. Um atendente acompanha seu trajeto, e se algo suspeito acontecer, eles conseguem acionar as autoridades rapidamente. Isso é um verdadeiro alívio, principalmente em viagens mais longas.

Para os que gostam de personalizar, a Montana 2026 traz novos acessórios, como luz ambiente decorativa, tapetes com bordas elevadas e até suporte para bicicletas. E uma das adições mais esperadas: o engate traseiro, que suporta reboques de até 400 kg. Pode ser muito útil para quem gosta de viajar com a família e amigos.

Performance Sob o Capô

Em relação ao motor, a Montana mantém o 1.2 Turbo Flex, que agora vem com injeção direta e um software otimizado. O resultado é um aumento na potência de 139 cv para 141 cv, e um desempenho que impressiona — indo de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos na versão automática. Outra vantagem é a redução no consumo de combustível, que ficou até 4% mais eficiente. Isso é uma mão na roda, especialmente numa época em que cada centavo conta.

Se você dirige muito pela cidade, sabe como um câmbio esperto pode fazer toda a diferença na hora de encarar o trânsito. E a Montana promete ser bem capaz nesse quesito.

Conforto e Versatilidade

Com 4,72 metros de comprimento e 1,80 m de largura, a Montana oferece uma caçamba com capacidade de 874 litros. Ela foi projetada para facilitar o transporte tanto de objetos grandes quanto pequenos, graças a porta-objetos e ganchos de fixação. O para-choque traseiro com degrau integrado é outro detalhe prático, ajudando você a acessar a caçamba mesmo quando está cheia.

A versão de entrada já vem bem equipada, com protetor de caçamba, seis airbags, ar-condicionado e alerta de colisão. Nas versões intermediárias, você encontra itens como painel digital, rodas de 17” e sensor de estacionamento com câmera de ré.

E as versões Premier e RS não ficam para trás: faróis Full LED, carga por indução e alerta de ponto cego estão entre os recursos que tornam essa picape ainda mais atraente.

Com cinco opções de acabamento — MT, LT, LTZ, Premier e RS —, a Montana 2026 promete atender a diversos gostos. Os preços ainda não foram divulgados, mas podemos esperar que valham cada centavo. A picape veio para agradar e com certeza vai dar o que falar nas ruas.