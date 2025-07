Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026 chegou com tudo no mercado, oferecendo uma proposta interessante para quem busca um sedã compacto. Com um preço sugerido de R$ 112.990, ele traz um visual renovado que inclui uma grade frontal mais moderna, inspirada nos lançamentos europeus da Fiat. E para aqueles que precisam de espaço, o porta-malas não decepciona: são 525 litros que garantem muito lugar para a bagagem, perfeito para uma viagem de fim de semana.

Sob o capô, o Cronos mantém seu motor 1.3 Firefly aspirado de quatro cilindros, que entrega 101 cavalos de potência e um torque de 13,7 kgfm. O câmbio CVT é automático e simula sete marchas, o que facilita bastante no dia a dia, especialmente nas paradas e arrancadas. Quem já ficou preso em um semáforo sabe como isso faz diferença.

Falando em consumo, o sedã é bem eficiente. Com etanol, ele faz cerca de 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. E se você optar pela gasolina, esses números sobem para 12,6 km/l em áreas urbanas e 14,6 km/l em rodovias. É sempre bom lembrar que quem costuma pegar estrada, especialmente em longas viagens, aprecia um carro que não consome muito.

Entre os sedãs compactos, o Cronos se destaca como um dos mais em conta. De janeiro a junho de 2025, ele emplacou 14.553 unidades, o que mostra que o modelo tem uma aceitação legal no Brasil, mesmo enfrentando concorrentes como o Hyundai HB20S e o Volkswagen Virtus, que também estão na briga entre os mais vendidos.

Principais equipamentos do Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026

O Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026 não vem a passeio, não! Ele traz uma série de equipamentos interessantes. O ar-condicionado com filtro antipólen é indispensável, e o banco do motorista possui regulagem de altura, um toque de conforto que faz a diferença na hora de dirigir. A central multimídia UCONNECT de 7 polegadas tem conexão wireless para Android Auto e Apple CarPlay, facilitando sua vida na hora de usar o celular.

Os cintos de segurança dianteiros são retráteis e têm pré-tensionadores, garantindo mais segurança para você e sua família. E não para por aí: tem também direção elétrica progressiva para uma manobrabilidade tranquila, além de faróis em LED que iluminam melhor a pista. Ah, e para aqueles com crianças, a fixação Isofix é um recurso fantástico para cadeirinhas infantis.

O espaço do porta-malas ainda recebe iluminação, e tem luz de rodagem diurna em LED, algo que facilita a condução em diferentes condições de luz. O piloto automático é muito útil nas estradas, mantendo a velocidade e ajudando a relaxar durante longos trajetos.

Ficha Técnica do Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026

Aqui estão os números que importam para quem gosta de saber mais sobre performance:

Motor 1.3 Firefly Cilindros 4 em linha Válvulas 8 Potência máxima 101 cv Torque máximo 13,7 kgfm Velocidade máxima 170 km/h (E) e 170 km/h (G) Transmissão Automática de 7 velocidades Tração Dianteira Direção Elétrica Pneus 185/60 R15 Combustível Flex Tanque de combustível 47 litros Porta-malas 525 litros Portas 4 Lugares 5 Comprimento 4.364 mm Largura 1.726 mm Entre eixos 2.521 mm Altura 1.508 mm Altura do solo 158 mm Peso 1.139 kg

Com tudo isso, o Cronos se apresenta como uma opção muito boa para quem aprecia conforto, espaço e economia. E, claro, uma pitada de estilo. Afinal, quem não gosta de um carro que chama atenção?