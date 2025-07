Nexxera obtém recursos para liberar R$ 2 bilhões ao varejo mensalmente

A empresa Nexxera, que atua na área de tecnologia para gestão financeira e cadeia de suprimentos, começou a captação de recursos para liberar mais de R$ 2 bilhões por mês em crédito. Esse crédito é destinado a redes varejistas, distribuidores e indústrias. Atualmente, a companhia já movimenta em torno de R$ 20 bilhões em operações de crédito todos os anos.

Essa iniciativa visa apoiar o capital de giro em setores que enfrentam operações complexas, como o alimentício e o farmacêutico. A intenção é proporcionar maior liquidez para os fornecedores e alongar prazos para os varejistas, por meio da antecipação de recebíveis.

Edson Silva, presidente da Nexxera, ressaltou a importância de criar um ambiente onde a indústria e o varejo possam negociar prazos com mais flexibilidade, sem comprometer a saúde financeira dos fornecedores.

A liberação desses recursos será facilitada por uma plataforma de gestão da cadeia de suprimentos, que conecta mais de 10 mil redes varejistas a fornecedores de diversos tamanhos. A ferramenta digitaliza processos como envio de notas fiscais, conciliação de pagamentos, pedidos, agendamentos logísticos e acesso a crédito.

Ao centralizar essas operações em um único ambiente, a Nexxera busca minimizar falhas e aumentar a previsibilidade de caixa para as empresas envolvidas. Silva destacou que o objetivo é oferecer previsibilidade tanto para quem compra quanto para quem vende, contribuindo para um funcionamento mais fluido do sistema.

Esse movimento acontece em um cenário de custos elevados de financiamento e crescente inadimplência no setor varejista. Este cenário pressiona fornecedores, especialmente os pequenos e médios, que precisam de recebíveis de grandes redes para manter seu fluxo de caixa.

Uma pesquisa recente divulgada pela FecomercioSP apontou que 71,2% dos consumidores na cidade de São Paulo enfrentavam dívidas, o que gera um alerta para o varejo. Segundo o Sindilojas SP, o aumento da inadimplência e endividamento dos consumidores impacta diretamente as vendas do comércio, especialmente no varejo, que tem contato direto com o consumidor final.

A antecipação estruturada através de plataformas de gestão da cadeia de suprimentos permite que os fornecedores recebam os valores antes do vencimento, com taxas negociadas e menor burocracia. Essa estratégia pode reduzir a dependência de linhas tradicionais de crédito bancário, oferecendo uma alternativa mais ágil para a sustentabilidade financeira das empresas.