Atenção usuários do aplicativo Meu INSS: informe-se aqui

Cidadãos de todo o Brasil agora têm acesso a um curso gratuito de educação financeira, que busca ajudar na gestão do dinheiro. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre o Banco Central e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O curso está disponível no aplicativo Meu INSS, facilitando o acesso para todos.

Ao abrir o aplicativo, os usuários encontram na tela inicial um link chamado “Aprenda a planejar o uso do seu dinheiro”. Esse link leva a um curso completo, que utiliza vídeos animados e oferece um certificado de conclusão. O objetivo é ensinar sobre a relação das pessoas com o dinheiro, abordando temas como orçamento, crédito, endividamento, consumo consciente, poupança e investimento. Os participantes também aprendem a acessar serviços financeiros de maneira segura.

### Conteúdos do Curso

O curso tem uma carga horária de 20 horas e aborda tópicos essenciais para uma vida financeira equilibrada. Entre os principais conteúdos estão:

– A importância de compreender a relação com o dinheiro;

– Como criar um orçamento pessoal e familiar eficiente;

– Riscos associados ao uso do crédito e como evitar dívidas;

– Necessidade de um consumo planejado e consciente;

– Dicas para poupança e investimentos inteligentes;

– Estratégias para proteção financeira;

– Como acessar serviços financeiros de forma segura.

O curso também enfatiza três pilares da educação financeira: planejar o uso do dinheiro, poupar e usar o crédito com responsabilidade. Este tripé é promovido pelo Banco Central como base para uma gestão financeira saudável.

### Importância do Curso para Aposentados e Pensionistas

A iniciativa também está alinhada com acordos legais que visam ressarcir aposentados e pensionistas que enfrentaram descontos indevidos em seus benefícios. Essa medida mostra o compromisso em oferecer suporte financeiro e capacitar os cidadãos a tomarem decisões mais conscientes sobre seu dinheiro.

### Acesso ao Curso

Para acessar o curso, basta entrar no aplicativo Meu INSS ou no site. Ao clicar no banner do curso, o usuário é redirecionado para a plataforma da Enap, onde pode se inscrever gratuitamente e começar as aulas. Após finalizar, receberá um certificado, que pode agregar valor ao seu currículo.

Com essa ação, o Banco Central e o INSS buscam equipar os cidadãos com ferramentas importantes para o planejamento financeiro, promovendo uma maior conscientização sobre o uso responsável do dinheiro e incentivando a autonomia financeira de todos.