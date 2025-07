Xiaomi YU7 Max se destaca em testes de potência na China

O novo Xiaomi YU7 Max está dando o que falar, não só por ser o mais recente carro elétrico da marca, mas também pelo que mostrou em testes independentes na China. Avaliações da Auto Sohu revelaram que o modelo entrega mais potência do que a própria fabricante anuncia. Para quem curte potência e eficiência, é uma combinação e tanto!

Debruçando-se sobre a mecânica, o YU7 Max vem equipado com um motor V6S PLUS na traseira, prometendo 690 cavalos de potência. Mas, como os testes mostraram, essa potência pode ser um pouco conservadora. Quando o modo Boost é ativado, o carro chega a impressionantes 698,1 cv. Isso significa que ele entrega mais do que está na ficha técnica, algo raro de se ver!

Desempenho Impressionante

Uma das coisas que chama a atenção é a eficiência. Mesmo sem o Boost, a potência nas rodas chega a 97%, o que é incrível. E o torque máximo está disponível nas baixas rotações. Isso faz uma grande diferença na hora de fazer aquelas ultrapassagens ou diante de um congestionamento urbano. O carro entrega a força de forma progressiva, o que proporciona uma condução confortável e controlada.

Quando você ativa o modo Boost, a história muda um pouco. A potência sobe rapidamente e se mantém em alta por mais tempo. Isso coloca o YU7 Max em um grupo seleto de veículos que superam as expectativas de potência real, com uma eficiência de 101,2%. E quem já ficou preso no trânsito sabe como isso pode fazer diferença!

Nos testes, o YU7 Max acelerou de 0 a 100 km/h em 3,32 segundos, um pouquinho acima da promessa de 3,23 s. Ele completou o quarto de milha em 11,11 segundos e atingiu 204,51 km/h. Para quem é fã de velocidade, esses números são bem apetitosos. E a aceleração de 60 a 160 km/h aconteceu em apenas 4,65 segundos, o que mostra que ele não brinco em serviço.

Comparativo com Concorrentes

Apesar de ser um pouco mais pesado que o SU7 Max, com 200 kg a mais, o YU7 Max brilha em altas velocidades. A potência superior ajuda, mas não necessariamente isso significa aceleração mais rápida em todas as situações. Comparando com o Zeekr 007 GT, as curvas de potência são bem parecidas, mas o Zeekr leva a melhor por ser 50 kg mais leve.

No ranking da Auto Sohu, o YU7 Max se destaca com 101,2% de eficiência, ficando atrás apenas de alguns modelos como o Zeekr 007 GT (111,5%) e o Zeekr 001 YOU (111,2%). Outros carros, como o Wuling Mini EV PLUS (102%) e o Luxeed L7 (98,8%), também mostraram desempenho acima das especificações oficiais, enquanto marcas tradicionais como BMW, Ford, Audi e Porsche ficaram em taxas de 90% a 95%.

Futuro Promissor

Esse desempenho todo indica que as fabricantes chinesas estão trazendo novidades interessantes para o mercado, desafiando as grandes marcas na seara dos elétricos. O que se espera agora é como a Xiaomi vai usar esse sucesso para futuros lançamentos e se continuará a surpreender ao entregar dados reais que superam a própria ficha técnica.

Quem sabe o YU7 Max não seja só o começo de um novo capítulo na indústria automotiva? Com tanta gente buscando modelos elétricos que realmente entregam o que prometem, fica a expectativa para o que vem por aí!