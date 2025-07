Cantora de 1994 constrói um grande império na música

Halsey: Atração Musical e Ativismo

Halsey, nome artístico de Ashley Nicolette Frangipane, é uma cantora, compositora e ativista americana, nascida em 29 de setembro de 1994, em Nova Jersey. Com uma carreira que se destaca pela mistura de gêneros musicais e letras que abordam temas como saúde mental e identidade, Halsey se tornou uma importante voz da sua geração.

Início da Carreira

Halsey começou sua trajetória musical utilizando as redes sociais para ganhar visibilidade. Em 2014, seu single "Ghost" viralizou, levando-a a fechar um contrato com a gravadora Astralwerks. Este sucesso resultou no lançamento de seu EP de estreia, Room 93, que chamou a atenção do público e a apresentou ao mundo da música.

Conquistas

A artista tem um extenso portfólio de conquistas, incluindo:

Lançamento de álbuns de platina, como Badlands, Hopeless Fountain Kingdom e Manic.

Participação no hit global "Closer", ao lado de The Chainsmokers, que foi indicado ao Grammy.

Recebimento de indicações ao Grammy por seu álbum If I Can’t Have Love, I Want Power, que também foi muito bem recebido pela crítica.

Autoria de um livro de poesia que se tornou best-seller do New York Times.

Vários prêmios em reconhecimento ao seu ativismo em prol da comunidade LGBTQ+ e da saúde mental.

Criação da marca de maquiagem about-face, que promove a autoexpressão.

Patrimônio

O sucesso de Halsey se reflete em seu patrimônio, estimado em dezenas de milhões de dólares. Essa fortuna é fruto de sua carreira musical, que inclui vendas de álbuns, turnês e seus negócios como autora e empresária.

Participações em Filmes e Séries

Além da música, Halsey também apareceu em produções audiovisuais:

Fez a voz da personagem Porsha Crystal no filme Sing 2.

Teve uma participação especial como ela mesma em A Star Is Born.

Estrelou seu próprio filme em IMAX, If I Can’t Have Love, I Want Power.

Atuou em séries como Americana e teve uma aparição em Roadies.

Anos de Luta Antes da Fama

Antes de se tornar famosa, Halsey enfrentou dificuldades financeiras em Nova York. Essa experiência desafiadora a ajudou a moldar sua identidade artística, servindo como inspiração para suas composições sinceras e emocionais.

Curiosidades

Seu nome verdadeiro é Ashley Nicolette Frangipane, e "Halsey" é um anagrama de seu primeiro nome, além de ser uma rua no Brooklyn com significado especial para ela.

Halsey é abertamente bissexual e defende os direitos LGBTQ+.

É também uma artista visual, pintando quadros que às vezes são criados ao vivo durante seus shows.

Ela tem ascendência birracial, com um pai afro-americano e uma mãe ítalo-americana.

Halsey é mãe e considera seu filho uma grande fonte de inspiração.

Além de cantar, ela toca instrumentos como violão, violino, viola e violoncelo.

Seu livro de poesia tornou-se um best-seller do New York Times.

Frequentemente muda o estilo e a cor do cabelo, utilizando isso como forma de expressão artística.

Sua marca de maquiagem, about-face, promove criatividade e autoexpressão.

Halsey é uma defensora ativa de questões relacionadas à saúde mental e é conhecida por seu ativismo.

Seu álbum If I Can’t Have Love, I Want Power foi produzido por Trent Reznor e Atticus Ross, da banda Nine Inch Nails.

Possui várias tatuagens com significados pessoais.

Seu fã-clube é chamado de “Angelus”.

Ela é fã de cinema e incorpora elementos cinematográficos em seus videoclipes.

Vida Pessoal e Ativismo

Fora da música, Halsey se dedica ao ativismo e à pintura, além de gerenciar sua marca de beleza. Ela também valoriza momentos com a família, buscando equilibrar sua vida profissional e pessoal.

Impacto Cultural

Halsey deixou um legado que vai além da música, trazendo à tona discussões sobre saúde mental e identidade, transformando a narrativa na música pop. Conhecida por sua vulnerabilidade e força, ela se estabeleceu como um ícone inovador na cena musical atual.