Tesla vai abrir restaurante temático em Xangai

A Tesla, sempre inovando, vai trazer uma novidade bem interessante para os amantes de carro: um restaurante temático em Xangai, com inauguração prevista para o Ano Novo Chinês em 17 de fevereiro de 2026. A localização não poderia ser mais estratégica, perto da Gigafactory da marca na região de Pudong, em um espaço de 3.000 m² já reservado. Quem curte um carro elétrico ou sempre sonhou em ter um, vai adorar essa experiência.

Esse novo restaurante segue o modelo do Tesla Diner, que foi inaugurado em Hollywood, nos Estados Unidos, em julho de 2025. O diner por lá funciona 24 horas, tem capacidade para mais de 250 pessoas e traz uma pegada bem alta tecnologia. Os clientes podem fazer pedidos diretamente dos carros Tesla e acompanhar tudo em um telão enorme. Imagina só, jantar com vista para o seu carro!

O local em Xangai promete seguir uma linha parecida, mas com um cardápio mais acessível, com preços cerca de 70% menores do que os praticados nos EUA. Além disso, eles querem que seja um ambiente convidativo tanto para quem tem um Tesla quanto para motoristas de outras marcas. Essa abertura para todos é uma jogada inteligente e, com certeza, vai aumentar o fluxo de pessoas por lá.

Elon Musk tem essa visão incrível de transformar os restaurantes em verdadeiros pontos de experiência da marca. Ele já comentou que a ideia é espalhar esse conceito retrô-futurista por cidades importantes do mundo e, especialmente, em locais com Superchargers ao longo de rotas longas. Quem nunca sonhou em parar para uma pausa em uma viagem e ainda poder fazer um lanche?

Embora ainda não tenham revelado muitos detalhes sobre o design e os serviços que estarão disponíveis em Xangai, fica claro que a Tesla está mirando em uma expansão que vai além do setor automotivo. A ideia pode não trazer um impacto financeiro direto imediatamente, mas pode ajudar a atrair novos consumidores para seus modelos de carro elétrico.

É bacana notar que essa ideia não é tão nova na China. Outras montadoras, como a Nio e a Li Auto, já estão investindo em cafeterias e bebidas em seus showrooms, criando uma conexão melhor com seus clientes.

Com essa novidade, a Tesla promete trazer uma combinação super interessante de conveniência, inovação e entretenimento. Afinal, ao dirigir, quem não gosta de parar para um bom lanche e aproveitar uma experiência diferente? E, com o mercado de carros elétricos tão competitivo lá, essa é uma estratégia que pode fazer a diferença.