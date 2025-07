Mini JCW Countryman ALL4 Exclusive abrange 317 cv a R$ 370.990

O Mini JCW Countryman acaba de ganhar uma nova versão bem bacana aqui no Brasil: a ALL4 Exclusive. Anunciada em junho, essa belezura chega com o motor 2.0 turbo, que entrega até 317 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Se você está pensando em dar uma passada em uma concessionária, fique sabendo que os preços começam em R$ 370.990.

Visual e Interior

Quando se trata de design, a versão Exclusive já se destaca com as rodas de 19 polegadas pretas, que têm um estilo exclusivo, e a carroceria limpa, sem as tradicionais faixas. Por dentro, o interior combina vermelho e preto, dando aquele ar esportivo. Os bancos têm ajuste elétrico e o painel é equipado com um incrível display OLED de 240 mm que serve como velocímetro e central multimídia.

E se você é do tipo que adora tecnologia, vai curtir saber que essa versão é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O novo MINI Operating System 9 facilita o uso de todas as funções por meio de toques ou comandos de voz. Ah, e o sistema de som é da Harman Kardon, com 12 alto-falantes e 365 watts de potência. A experiência ao volante fica bem completa com som de qualidade!

Assistências e Conectividade

Em termos de segurança, o pacote de assistências é recheado. Conta com alerta de mudança de faixas, detecção de ponto cego, sensor de estacionamento, câmera de ré com visão panorâmica e assistente de estacionamento. Para quem vive na correria do dia a dia, esses recursos fazem a diferença.

Outra facilidade é a compatibilidade com o MINI App. Com ele, você pode localizar seu carro, trancar e destrancar as portas, e até acionar a ventilação, tudo pelo celular. Também dá para checar o estado do veículo, como a quilometragem, autonomia e status das janelas. Uma mão na roda, né?

Motorização e Performance

A motorização é impressionante com o motor 2.0 litros TwinPower Turbo, e a transmissão automática Steptronic de sete velocidades que tem paddle shifts no volante. Isso significa que a experiência de dirigir é super envolvente. E, para quem curte velocidade, o Countryman acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 250 km/h. É performance que agrada até os motoristas mais exigentes!

Dimensões e Personalização

Medindo 4.447 mm de comprimento, 1.843 mm de largura e 1.645 mm de altura, o Mini Countryman é espaçoso e perfeito para quem gosta de viajar. O porta-malas acomoda até 505 litros e o tanque de combustível tem capacidade para 54 litros. Apesar de ser o maior carro da Mini, pesa apenas 1.660 kg, com carga útil de até 575 kg.

Na hora de escolher a cor, a personalização é ampla: você pode optar entre dez opções de cores para a carroceria, como Cinza Melting, Vermelho Chili, Verde British e outras. O teto pode ser preto ou da mesma cor da carroceria, enquanto o interior sempre tem um acabamento em preto com detalhes em vermelho. Uma combinação que não tem como passar batido!

E aí, já está pensando em como seria dar uma volta com esse mini monstro?