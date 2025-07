Nova novela das nove da Globo mistura realismo e tragicomédia

A TV Globo se prepara para a estreia de sua nova novela das nove, chamada Três Graças, prevista para o dia 20 de outubro. O autor Aguinaldo Silva, que volta ao horário nobre após seis anos, apresenta uma trama marcada por emoção, crítica social e personagens femininas fortes. As gravações estão acontecendo em São Paulo.

Com a direção de Luiz Henrique Rios e uma equipe de roteiristas que inclui Virgílio Silva e Zé Dassilva, a novela traz uma narrativa que retrata a vida de milhões de mulheres brasileiras que enfrentam situações difíceis, mas mantêm a esperança.

Protagonista em busca de mudança

A história gira em torno de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. Ela vive em uma comunidade fictícia em São Paulo e é mãe soltera de Joélly, uma adolescente interpretada por Alana Cabral. Gerluce veio de um lar similar, criado por sua mãe, Lígia, papel de Dira Paes, e passa por circunstâncias desafiadoras, como a maternidade precoce e a precariedade social. Ao descobrir que sua filha está grávida, ela decide quebrar o ciclo de abandono e lutar por um futuro melhor para a jovem.

Aguinaldo Silva descreve Gerluce como uma mulher que recusa a conformidade com uma vida difícil. Sua esperança representa não apenas sua própria luta, mas também a de aqueles que a cercam. O principal objetivo de Gerluce é garantir um futuro mais promissor para sua filha.

Um dilema que transforma a trama

A virada dramática ocorre quando Gerluce trabalha como cuidadora na mansão de Arminda, personagem interpretada por Grazi Massafera, que é uma vilã poderosa. Gerluce descobre um esquema de falsificação de medicamentos que afeta sua comunidade e sua mãe, que está doente. Ao encontrar uma quantia significativa de dinheiro escondida, ela se vê diante de um dilema: seguir a lei ou tomar uma atitude radical para salvar quem ama.

Uma estética vibrante

Apesar das questões sérias abordadas, o diretor Luiz Henrique Rios opta por uma estética vibrante. A novela terá um tom dramático, mas com elementos de tragicomédia, visando proporcionar uma experiência emocional intensa ao público. A narrativa incorporará mistério, romance e até humor, abordando temas como desigualdade social e a luta constante entre o bem e o mal.

Um elenco renomado

Aguinaldo Silva, conhecido por criar personagens memoráveis como Nazaré Tedesco e Tieta, retorna com um elenco de grandes nomes. Entre os atores estão Romulo Estrela, Murilo Benício, Miguel Falabella, entre outros. Com suas ressonâncias com o Brasil atual, Três Graças promete 179 capítulos de uma trama intensa e envolvente.

Informações adicionais

Estreia: 20 de outubro na TV Globo

20 de outubro na TV Globo Capítulos previstos: 179

179 Autoria: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva

Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva Direção artística: Luiz Henrique Rios

Luiz Henrique Rios Tema central: A novela aborda a experiência de três gerações de mulheres ligadas por questões de maternidade e abandono.

Três Graças já gera expectativa no público e promete trazer uma discussão relevante sobre a realidade de muitas mulheres no Brasil.