Fiat Pulse Impetus tem preço reduzido em R$ 20 mil para CNPJ

O Fiat Pulse Impetus Hybrid, ano/modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano com teto em Cinza Strato, está fazendo sucesso! Ele acaba de ser lançado com uma oferta irresistível para microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e inscrição estadual válida. Essa versão pode ser adquirida com um desconto incrível!

A promoção é restrita, então ficam de fora pessoas físicas, clientes PcD, taxistas e empresas que não se encaixam no perfil de microempresa. E atenção: essa oferta é válida até 5 de agosto de 2025 ou até acabar o estoque de uma única unidade, o que acontecer primeiro. Então, se você estiver interessado, é bom correr porque a oportunidade é única!

Desconto Especial para Empresas

O preço de tabela para o modelo Impetus Turbo 200 Hybrid CVT é de R$ 146.990,00. Porém, empresas e produtores rurais têm a chance de levá-lo por R$ 126.990,00. Isso mesmo, um desconto de R$ 20 mil! O site Fipe Carros confirma esse valor, então pode ir com confiança.

Quem se interessar deve procurar uma concessionária Fiat mais próxima para entender as condições, documentos necessários e as opções de pagamento. Afinal, cada detalhe importa na hora de realizar esse sonho sobre 4 rodas.

Conforto e Tecnologia ao Volante

O Fiat Pulse Impetus Hybrid não decepciona quando o assunto é tecnologia. Ele vem equipado com uma central multimídia de 10,1 polegadas, que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio — o que facilita a conexão e a experiência no volante. Tem comando de voz, Bluetooth e até rádio AM/FM. Para os que adoram ter tudo à mão, ele conta com duas entradas USB, uma tipo A e outra tipo C.

No conforto, os cintos de segurança dianteiros têm ajuste de altura e o painel é 100% digital, com uma tela de 7 polegadas. E para facilitar aquelas manobras em estacionamento, a câmera de ré tem alta definição e linhas que acompanham a movimentação do carro. Com uma direção elétrica é tudo mais prático e leve.

Sistemas Avançados de Segurança

A segurança está em alta com o Pulse. O SUV traz diversos recursos como frenagem automática de emergência (AEB), alerta de saída de faixa (LDW) e farol alto automático (AHB). Ele também tem controle de tração e quatro airbags — frontais e laterais, com proteção para cabeça e tórax. Além disso, o ar-condicionado digital automático e os bancos em couro são um grande toque de sofisticação e conforto.

Os faróis de rodagem diurna (DRL) e lanternas traseiras são em LED, garantindo visibilidade e estilo. Para quem tem crianças, a fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis é um recurso importante e seguro.

Recursos que Fazem a Diferença

Mais alguns mimos que o Fiat Pulse entrega: a partida remota pela chave tipo canivete é super prática, especialmente em dias frios ou quentes. E o piloto automático (Cruise Control) torna viagens mais confortáveis. Os retrovisores têm repetidores de LED, e o espelho interno é do tipo eletrocrômico, que reduz o brilho do trânsito atrás.

Ele ainda conta com sensores de chuva e luz, rodas de liga leve aro 17 com acabamento diamantado, e sensores de estacionamento na frente e atrás. Ou seja, tudo para facilitar a vida ao volante e encher os olhos!

Se você está em busca de um carro que combine tecnologia, segurança e conforto, o Fiat Pulse Impetus Hybrid é uma opção que vale a pena conferir!