SUV referência recebe novas melhorias e se torna mais completo

Chevrolet Tracker 2026 chega ao Brasil com design renovado e tecnologia avançada

A Chevrolet vai lançar o seu novo SUV, o Tracker 2026, no Brasil em julho de 2025. Este modelo traz uma série de mudanças em seu design e funcionalidades, visando atender a demanda por veículos modernos e eficientes.

Design e Conforto Atualizados

Uma das principais mudanças no Chevrolet Tracker 2026 é a sua nova frente, que passa a contar com faróis divididos em dois níveis, com luzes diurnas em LED na parte de cima e faróis principais na parte inferior. A grade frontal foi ampliada, conferindo ao SUV uma aparência mais robusta e alinhada aos padrões globaisda marca. Na traseira, as lanternas receberam detalhes novos, oferecendo um toque extra de sofisticação sem perder a essência do modelo.

O interior do Tracker também foi repensado para melhorar a experiência do motorista e dos passageiros. O carro agora possui um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia de 11 polegadas, semelhante à tecnologia presente em outros modelos da Chevrolet, como a Spin e a S10 reestilizada. Os bancos têm espumas de diferentes densidades, promovendo maior conforto, enquanto os materiais utilizados são de toque suave, e o console central foi ampliado para facilitar o uso.

Motorização Eficiente

O Tracker 2026 manterá opções de motorização turbo, conhecidas por sua eficiência e desempenho. As opções disponíveis são:

Motor 1.0 turbo flex : com até 121 cavalos de potência, ideal para uso urbano e viagens curtas, focando na economia de combustível.

Motor 1.2 turbo flex: com 141 cavalos, oferecendo mais potência sem comprometer a eficiência do consumo.

Ambos os motores são acompanhados de um câmbio automático de seis marchas, garantindo trocas suaves durante a condução. Embora muitos esperassem uma versão híbrida, essa tecnologia estará disponível somente em 2026. Os motores atuais já estão adaptados para atender às novas normas de emissões, garantindo a competitividade do modelo no mercado.

Lançamento e Novidades

A Chevrolet programou o lançamento do Tracker 2026 para o dia 8 de julho de 2025. Essa data marcará o início de uma série de lançamentos da marca no Brasil, incluindo modelos reestilizados como o Onix e Onix Plus, além dos elétricos Spark EUV e Captiva EV. As vendas do Tracker nas concessionárias devem começar logo após a apresentação oficial, enquanto os outros modelos serão introduzidos ao longo do segundo semestre.

Essa estratégia de lançamento permitirá que a Chevrolet atraia a atenção do público para cada veículo, dando aos consumidores a oportunidade de conhecer as novidades e escolher o modelo ideal para suas necessidades.

Destaques entre os SUVs Compactos

Desde seu relançamento em 2020, o Chevrolet Tracker se tornou um dos SUVs compactos mais populares do Brasil, destacando-se pela combinação de desempenho e economia de combustível. O modelo também oferece várias tecnologias avançadas, como conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de recursos de segurança como frenagem automática de emergência e alerta de ponto cego.

Com as atualizações de 2026, o Tracker promete se fortalecer ainda mais no mercado. O design modernizado e o interior repaginado elevam a experiência de dirigir, e a promessa de versões híbridas indica que a Chevrolet está atenta às tendências em sustentabilidade e inovação.

Compromisso com a Inovação

A chegada do Chevrolet Tracker 2026 demonstra o investimento da Chevrolet em inovação e sustentabilidade, com um total de R$ 7 bilhões planejados até 2028. A General Motors aposta na introdução de modelos elétricos e tecnologias que atendem às necessidades do consumidor atual.