Ficha técnica e preço de veículos – Fipe Carros

A Ford Ranger XLS V6 2026 está entre as opções mais interessantes quando o assunto é picape. Com um preço em torno de R$ 303.900,00, ela faz um bom papel no mercado, especialmente quando olhamos para concorrentes como a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Fiat Titano.

Essa picape é robusta e aguenta até 1.054 kg na caçamba, perfeita pra quem curte carregar tudo que precisa em aventuras ou no trabalho. O motor 3.0 V6 turbodiesel entrega 250 cavalos a 3.250 rpm e um torque impressionante de 61,2 kgfm. E para quem adora suavidade na troca de marchas, a transmissão automática de 10 marchas garante que você não perca ritmo, seja na estrada ou em situações de mais desafios.

A Popularidade da Ranger

A Ranger tem ganhado cada vez mais espaço nas ruas. Em junho de 2025, foram 2.961 unidades vendidas, totalizando 15.976 no ano. Comparando com a S10, que vendeu 2.612 unidades e a Hilux, que segue líder com 4.576 unidades no mesmo mês, dá pra ver que a Ranger está com uma boa presença.

Destaques da Ford Ranger XLS V6 2026

Equipamentos de série? A Ranger não decepciona! Ela vem com ajuste elétrico, luzes de direção integradas e um degrau lateral que facilita o acesso à caçamba. Além disso, conta com luzes diurnas de LED (DRL), faróis Full LED que iluminam com muita eficiência, e até um sistema de tampa traseira que facilita abrir e fechar.

No conforto, o ar-condicionado e um volante com ajuste de altura e profundidade são sempre bem-vindos, principalmente em viagens longas.

Tecnologia a Bordo

O sistema multimídia é o Sync 4, com tela sensível ao toque que oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay sem precisar de cabos — super prático para quem está sempre em movimento. E se você é do tipo que adora tecnologia, vai curtir a conexão com o aplicativo FordPass, que permite monitorar e controlar várias funções diretamente do celular.

Segurança em Primeiro Lugar

Nos quesitos de segurança, a Ranger não deixa a desejar. Vem equipada com sensores de ré, câmera de marcha a ré e controle eletrônico de estabilidade. São sete airbags para garantir a segurança de todos os ocupantes, além de cintos de três pontos para a galera no banco de trás. Afinal, segurança nunca é demais, não é mesmo?

Ficha Técnica da Ford Ranger XLS V6 2026

Vale a pena dar uma olhada em como se comporta essa picape sob várias métricas. Aqui estão os principais detalhes:

Motor: 3.0

3.0 Câmbio: Automático, 10 marchas

Automático, 10 marchas Tração: Integral parcial

Integral parcial Potência: 250 cv a 3.250 rpm

250 cv a 3.250 rpm Torque: 61,2 kgfm a 1.750 rpm (diesel)

61,2 kgfm a 1.750 rpm (diesel) Velocidade Máxima: 187 km/h

187 km/h 0-100 km/h: 9,2 segundos

9,2 segundos Consumo (Cidade): 8,9 km/l (diesel)

8,9 km/l (diesel) Consumo (Estrada): 10,2 km/l (diesel)

10,2 km/l (diesel) Dimensões: 5.370 mm de comprimento, 1.918 mm de largura, e 1.884 mm de altura

5.370 mm de comprimento, 1.918 mm de largura, e 1.884 mm de altura Entre-eixos: 3.270 mm

3.270 mm Altura em relação ao solo: 235 mm

235 mm Capacidade do tanque: 80 litros

80 litros Capacidade de carga: 1.250 litros

1.250 litros Peso Líquido: 2.357 kg

Se você é do tipo que curte um carro que entrega performance e conforto, essa Ranger se destaca pela combinação de força e tecnologia. E não deixa de ser uma boa opção para quem precisa de um veículo para o dia a dia, mas também para aventuras de fim de semana.