Adolescentes confessam assassinato de Nicolly Pógere

Um casal de adolescentes, de 17 e 14 anos, foi apreendido em relação ao assassinato de Nicolly Pógere, de 15 anos. O corpo da jovem foi encontrado na última sexta-feira (18) em uma lagoa em Hortolândia, interior de São Paulo, de forma esquartejada e envolto em lençóis.

Autoridades policiais informaram que os adolescentes foram localizados no domingo (20) em Cornélio Procópio, no Paraná. A apreensão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná, que posteriormente entregou os jovens à Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O adolescente de 17 anos é ex-namorado de Nicolly, enquanto a menina de 14 anos é a atual namorada do rapaz.

Após a apreensão, os dois confessaram o crime com detalhes, segundo informações da Polícia Civil de São Paulo. Eles tiveram a internação provisória decretada e foram levados para a Fundação Casa Andorinhas, localizada em Campinas.

Os adolescentes alegaram que fugiram para o Paraná após o homicídio para evitar serem capturados pelas autoridades. No entanto, essa versão é contestada por uma conversa do jovem de 17 anos com o pai, onde ele mencionou ter “fugido para a praia” devido a ameaças de morte recebidas em São Paulo.

O caso gerou grande repercussão na região e levantou questões sobre a segurança e comportamentos violentos entre os jovens. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.