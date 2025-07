TV Cultura homenageia Preta Gil com especial de “Roda Viva”

Na segunda-feira, 21 de julho, a TV Cultura irá apresentar uma homenagem especial à cantora e apresentadora Preta Gil, que faleceu no domingo, dia 20, aos 50 anos. Durante a programação, a emissora vai reapresentar uma entrevista marcante que Preta deu ao programa Roda Viva, originalmente exibida em março de 2024, durante a Semana da Mulher.

O especial será transmitido às 23h45, logo após a exibição de um novo episódio do programa, que contará com a presença do escritor Raphael Montes, a partir das 22h.

Destaques da Entrevista

Na sua participação no Roda Viva, sob a condução da jornalista Vera Magalhães, Preta Gil abordou diversas questões importantes de sua vida e carreira. Ela falou abertamente sobre sua luta contra o câncer, o papel da mulher na sociedade e compartilhou experiências sobre a famosa família Gil, que é uma referência na música brasileira. Preta também refletiu sobre a morte e a necessidade de enfrentar preconceitos, com uma postura ativa e combativa.

O programa contou com uma bancada diversificada de entrevistadores, incluindo:

Atilio Bari , apresentador do programa Persona na TV Cultura.

, apresentador do programa Persona na TV Cultura. Joana Dale , editora da revista Ela, do jornal O Globo.

, editora da revista Ela, do jornal O Globo. Luanda Vieira , jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas.

, jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas. Paola Deodoro , editora sênior da Marie Claire.

, editora sênior da Marie Claire. Preto Zezé , conselheiro da CUFA Brasil.

, conselheiro da CUFA Brasil. Luciano Veronezi, cartunista que ilustrou momentos da entrevista ao vivo.

A reapresentação dessa edição especial é uma oportunidade para o público rever um dos últimos registros de Preta Gil na televisão, destacando sua autenticidade e seu comprometimento com pautas sociais, incluindo o enfrentamento ao machismo, racismo e gordofobia.

Como Assistir

O programa Roda Viva com Preta Gil será exibido pela TV Cultura, no site da emissora e também no aplicativo Cultura Play, logo após o episódio inédito com Raphael Montes.

A homenagem é uma chance de celebrar o legado de Preta Gil, que sempre usou sua visibilidade para promover a representatividade, o empoderamento feminino e o respeito à diversidade.