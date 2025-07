Fiat Pulse T200 AT tem desconto de R$ 16.300 para PcD

O Fiat Pulse T200 AT acaba de entrar em uma promoção imperdível para pessoas com deficiência (PcD). Esse modelo, na elegante cor Preto Vulcano e sem opcionais, está disponível como novo, 2025/2026, por um preço que vai te fazer sorrir. A oferta é válida entre 4 de julho e 5 de agosto de 2025 ou até as 20 unidades se esgotarem — vale a pena correr, né?

Normalmente, o preço desse carro é de R$ 116.990,00, mas com as isenções fiscais para PcD, você leva para casa por apenas R$ 100.690,00. Isso significa um desconto de R$ 16.300,00! Um exemplo claro de como vale a pena ficar de olho nas oportunidades que aparecem.

É bom lembrar que para garantir essas isenções, o comprador precisa atender a algumas regras. E sim, os impostos e taxas podem variar dependendo do estado onde você mora, então sempre verifique isso. Inclusive, se você já teve que lidar com taxas diferentes ao comprar um carro, sabe como isso pode afetar no final das contas.

Se você ficou curioso, a melhor pedida é visitar uma concessionária Fiat. Eles te ajudam com todas as informações sobre a documentação necessária, prazos e até opções de financiamento disponíveis para PcD. Não deixa passar a chance de conhecer todas as facilidades que você pode ter na hora de adquirir um carro.

Falando um pouco sobre o que vem debaixo do capô, o Fiat Pulse T200 AT é bem completo! Ele traz uma central multimídia de 8,4 polegadas com tela sensível ao toque. Super gostoso de usar, especialmente se você curte ter um Apple CarPlay ou Android Auto sem fio — quem não gosta de estar conectado enquanto dirige? Para quem passa muito tempo no trânsito, como eu, esse detalhe faz toda a diferença.

Na segurança, esse modelo não decepciona. Ele tem cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura, direção elétrica, além do sistema Drive by Wire, que é uma aceleração eletrônica super prática. E para quem se preocupa com a segurança de passageiros, ele conta com quatro airbags e um sistema de som robusto para envolver todos no conforto.

E não para por aí! O carro ainda vem equipado com ar-condicionado automático digital, apoios de cabeça reguláveis para quem vai no banco de trás e faróis em LED que não apenas embelezam, mas ajudam muito na visibilidade durante a noite. Ah, e não esqueça do assistente de partida em rampa — uma mão na roda para quem vive em lugares com subidas.

Do lado de fora, o Pulse é atraente com suas lanternas traseiras em LED e rodas de liga leve aro 16. O volante pode ser ajustado para o seu conforto e ainda conta com um monitor que te avisa sobre a pressão dos pneus — sempre útil para evitar surpresas.

Se você está considerando o Fiat Pulse T200 AT, veja abaixo a tabela com os preços. O desconto é impressionante e pode te ajudar a realizar aquele sonho de ter um carro novo na garagem.

Fiat Pulse T200 AT para PcD em julho de 2025: