São saudáveis, mas cheios de calorias: conheça alimentos que enganam na dieta

Alguns alimentos até são saudáveis, mas não são indicados para pessoas que querem fazer dietas por serem extremamente calóricos.

Adotar uma alimentação saudável vai muito além de manter o corpo esteticamente em forma, pois envolve diretamente a prevenção de doenças, o fortalecimento do sistema imunológico e o equilíbrio das funções vitais.

Escolher bem o que se consome diariamente contribui para uma vida mais ativa, melhora o humor e promove maior bem-estar físico e mental. Quando a alimentação é rica em nutrientes, o organismo responde com mais energia, concentração e resistência.

No entanto, mesmo alimentos considerados saudáveis podem esconder armadilhas calóricas que, se consumidas em excesso, dificultam a manutenção do peso ideal. Por isso, compreender o valor nutricional de cada item se torna essencial para quem deseja manter uma dieta saudável.

Alimentos que são saudáveis, mas muito calóricos

Embora muitos alimentos tragam benefícios nutricionais evidentes, alguns deles carregam uma alta densidade calórica, o que pode interferir negativamente em dietas de controle ou perda de peso. Saber identificá-los permite manter uma alimentação equilibrada sem comprometer os resultados.

Saiba mais: Tarifa dos EUA pode causar perdas de US$ 17 bi nas exportações

Oleaginosas como castanhas e nozes

Castanhas, nozes, amêndoas e outras oleaginosas oferecem gorduras boas, fibras, proteínas vegetais e diversos minerais que beneficiam a saúde cardiovascular e cerebral. No entanto, esses alimentos possuem alto teor calórico e, em pequenas porções, já concentram muitas calorias.

Uma única colher de sopa de castanhas pode ultrapassar 100 calorias, o que, em excesso, impacta o controle do peso. Apesar disso, quando consumidas em pequenas quantidades e sem sal, elas continuam sendo ótimas aliadas da dieta. A chave está na porção e na frequência de consumo ao longo do dia.

Frutas secas ou cristalizadas

Frutas como uva-passa, damasco seco e banana desidratada oferecem fibras e antioxidantes importantes, além de praticidade para lanches rápidos. Porém, o processo de secagem remove a água e concentra o açúcar natural da fruta, elevando significativamente seu valor calórico.

Quando cristalizadas, recebem ainda adição de açúcar, o que intensifica esse efeito. Por isso, o consumo exagerado pode comprometer a qualidade nutricional da dieta. Para aproveitar os benefícios, é preferível optar por frutas frescas ou controlar rigorosamente a quantidade das versões secas.

Granola industrializada

Granolas são frequentemente associadas à alimentação saudável por conterem fibras, sementes e grãos integrais. Contudo, muitas versões industrializadas contêm adição de açúcar, óleos e ingredientes processados, o que aumenta bastante o valor calórico.

Mesmo quando feitas com ingredientes naturais, porções generosas podem ultrapassar 200 calorias. Esse valor pode crescer ainda mais quando combinadas com iogurtes ou frutas calóricas. A melhor alternativa é preparar granola caseira com aveia, sementes e oleaginosas em quantidades controladas.

Abacate

O abacate é uma fruta rica em gorduras monoinsaturadas, que contribuem para a saúde do coração, além de conter vitaminas e minerais essenciais. Ainda assim, apresenta alta densidade calórica: cerca de 160 calorias por 100 gramas.

Em preparações como vitaminas, pastas ou saladas, o consumo pode facilmente ultrapassar o recomendado. Embora saudável, o abacate deve ser inserido com atenção na rotina alimentar, principalmente em dietas com controle de calorias.

Azeite de oliva

O azeite de oliva extra virgem é considerado um dos melhores tipos de gordura para o organismo, com ação antioxidante e anti-inflamatória. No entanto, uma colher de sopa contém aproximadamente 120 calorias.

Usado em excesso em saladas, refogados ou finalizações de pratos, pode elevar significativamente o valor calórico da refeição. Mesmo saudável, o azeite exige moderação. Medir a quantidade com uma colher, em vez de despejar diretamente sobre os alimentos, ajuda a controlar melhor o consumo.

Veja mais: Saiba como espantar pombos de sua casa com dicas simples

5 substituições por alimentos menos calóricos

Equilibrar a alimentação não significa cortar tudo que é calórico, mas sim fazer trocas inteligentes que reduzem o valor energético das refeições sem perder sabor ou nutrientes. Veja a seguir cinco sugestões práticas para tornar sua dieta mais leve e equilibrada.

Substitua frutas secas por frutas frescas : Frutas frescas como maçã, melancia e mamão oferecem mais água, menos calorias por grama e maior saciedade, além de manterem as fibras naturais intactas.

: Frutas frescas como maçã, melancia e mamão oferecem mais água, menos calorias por grama e maior saciedade, além de manterem as fibras naturais intactas. Troque granola industrializada por aveia em flocos : A aveia tem menos calorias, é rica em fibras solúveis e não contém açúcares adicionados. Ela funciona muito bem com frutas ou iogurte natural.

: A aveia tem menos calorias, é rica em fibras solúveis e não contém açúcares adicionados. Ela funciona muito bem com frutas ou iogurte natural. Use iogurte desnatado no lugar de abacate em vitaminas : O iogurte tem alto teor de proteína, menor gordura e calorias, ajudando a manter a cremosidade e o sabor da bebida sem sobrecarregar a refeição.

: O iogurte tem alto teor de proteína, menor gordura e calorias, ajudando a manter a cremosidade e o sabor da bebida sem sobrecarregar a refeição. Substitua azeite por limão e ervas no tempero de saladas : Essa combinação dá sabor e frescor aos pratos com praticamente zero calorias, além de melhorar a digestão e reduzir a retenção de líquidos.

: Essa combinação dá sabor e frescor aos pratos com praticamente zero calorias, além de melhorar a digestão e reduzir a retenção de líquidos. Reduza o consumo de oleaginosas usando sementes de chia ou linhaça: Essas sementes contêm boas gorduras, fibras e menos calorias por porção, além de ajudarem no funcionamento intestinal e no controle da fome.

Veja mais: Huawei Stelato S9T oferece autonomia de até 801 km na China