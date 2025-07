Huawei Stelato S9T oferece autonomia de até 801 km na China

A Huawei, através da sua marca Stelato, deu uma boa notícia para os apaixonados por carros elétricos: a S9T, uma station wagon que promete agitar o mercado premium. O lançamento oficial rola em setembro na China, e, pelo que tudo indica, ele não vai desapontar.

Derivada do sedã Stelato S9 que apareceu no mercado em agosto de 2024, a S9T ganha o formato perua. Com um tamanho robusto — 5,16 metros de comprimento e 2 metros de largura —, ela oferece um espaço interno generoso com capacidade para cinco ocupantes. O design também não deixa a desejar: é sofisticado e moderno, com quatro portas que prometem facilidade no dia a dia.

Versões Elétricas e Híbridas

A S9T estará disponível em duas versões: 100% elétrica e híbrida do tipo EREV. Se você busca um carro elétrico, vai curtir a versão EV que tem uma bateria de 100 kWh da CATL, permitindo uma autonomia de até 801 km. Agora, imagine pegar a estrada e saber que pode rodar tudo isso com uma única carga. Para quem já passou pela experiência de ficar sem bateria no meio do nada, isso deve soar como música.

Falando na versão EREV, ela vem equipada com um motor a combustão que atua apenas como gerador, o que é bem interessante. Então, apesar de ser elétrico, você pode contar com um motor de 118 kW sem a pressão do combustível. Com duas opções de bateria (37 kWh ou 53,4 kWh), sua autonomia elétrica vai até 354 km, e somando com o extensor de alcance, pode impressionar com até 1.305 km. Ideal para quem gosta de uma viagem longa e não curte paradas constantes para recarga.

Potência e Tração

Para quem curte potência, as versões EV vêm com tração traseira (RWD) ou tração integral (AWD). Na opção RWD, você terá 227 kW, podendo chegar a 210 km/h. Agora, se optar pela AWD, você vai somar mais um motor de 158 kW na frente, totalizando 516 cv. Já imaginou a sensação de acelerar com tudo isso?

Na versão EREV, você ainda conta com tração traseira e o mesmo motor elétrico de 227 kW, garantindo um desempenho interessante na estrada.

Tecnologia de Assistência

Ambas as versões estarão munidas do avançado sistema de assistência ao condutor da Huawei, o ADS 4.0. Esse sistema traz 32 sensores, incluindo quatro lidars (um deles de 192 linhas), cinco radares 4D e várias câmeras. Isso significa que a S9T vem pronta para te dar aquele suporte extra em situações de trânsito. Vamos combinar, quem já pegou congestionamento sabe como é bom ter tecnologia a favor.

A Aliança HIMA

A Stelato faz parte da aliança HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), que conta com diversas marcas como Aito e Luxeed. Eles estão unidos para trazer inovações e estar à frente no mercado de eletrificação. Essa colaboração é um passo importante para a evolução dos carros elétricos na China e, possivelmente, no mundo.

Conclusão

Embora detalhes sobre o volume do porta-malas ainda não tenham sido divulgados, a expectativa em torno da S9T é alta. Com a linha premium da Stelato em expansão, que começou com o sedã S9 a partir de 399.800 yuan (cerca de US$ 55.700), é justo dizer que estão trazendo algo sério para quem ama dirigir.

E se você está de olho em como a indústria automotiva está se desdobrando, fique ligado: fabricantes como Tesla e Geely também estão lançando novidades quentes no setor elétrico. O futuro promete!