Como usar o FGTS em 2025: saiba mais sobre o saque disponível

O saque-aniversário do FGTS permite que trabalhadores retirem uma parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço anualmente, no mês de seu aniversário. Os saques podem ser realizados durante um período de 60 dias, que começa no primeiro dia útil do mês em que a pessoa nasceu. O valor que cada trabalhador pode retirar depende do total que possui em suas contas do FGTS e é definido por uma tabela de percentuais estipulada pelo governo.

Essa modalidade é interessante para quem precisa de dinheiro para gastos específicos ou projetos pessoais. Entretanto, é importante lembrar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deixa de ter acesso ao saldo total em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa de 40% paga pelo empregador.

Cronograma do saque-aniversário do FGTS em 2025

Em 2025, o calendário do saque-aniversário será organizado por mês de nascimento, permitindo que cada trabalhador saiba quando poderá acessar seus recursos. Por exemplo, quem nasceu em janeiro poderá fazer o saque entre 2 de janeiro e 31 de março. Veja abaixo o cronograma completo:

Janeiro : 2/1 a 31/3

: 2/1 a 31/3 Fevereiro : 3/2 a 30/4

: 3/2 a 30/4 Março : 3/3 a 30/5

: 3/3 a 30/5 Abril : 1/4 a 30/6

: 1/4 a 30/6 Maio : 2/5 a 31/7

: 2/5 a 31/7 Junho : 2/6 a 29/8

: 2/6 a 29/8 Julho : 1/7 a 30/9

: 1/7 a 30/9 Agosto : 1/8 a 31/10

: 1/8 a 31/10 Setembro : 1/9 a 28/11

: 1/9 a 28/11 Outubro : 1/10 a 30/12

: 1/10 a 30/12 Novembro : 3/11 a 30/1/2026

: 3/11 a 30/1/2026 Dezembro: 1/12 a 27/2/2026

É fundamental que os trabalhadores planejem o uso do dinheiro dentro desse prazo para não perder o direito ao saque anual.

Como aderir ao saque-aniversário?

Para aderir ao saque-aniversário, o processo é simples e pode ser feito pela internet, sem a necessidade de ir a uma agência bancária. Os passos são:

Acesse o aplicativo ou o site oficial do FGTS. Confirme sua intenção de aderir ao saque-aniversário. Informe seus dados bancários para o depósito.

Caso a solicitação seja feita no mês de aniversário, o valor é liberado em até cinco dias úteis. Se o trabalhador decidir voltar ao saque-rescisão, poderá solicitar a mudança pelo mesmo aplicativo, mas essa nova opção só será válida após 25 meses, desde que não existam empréstimos ativos relacionados ao saque-aniversário.

Quanto posso sacar no saque-aniversário?

O montante que pode ser retirado varia conforme o saldo do FGTS. O governo estabeleceu percentuais que diminuem à medida que o saldo aumenta, mas oferecem parcelas fixas adicionais. Veja as faixas:

Até R$ 500: 50% do saldo.

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% do saldo + uma parcela fixa.

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% do saldo + uma parcela adicional.

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% do saldo + um valor extra.

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% do saldo + uma soma fixa.

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% do saldo + um valor adicional.

Acima de R$ 20.000,01: 5% do saldo + uma soma fixa.

Portanto, trabalhadores com saldos menores têm acesso a uma proporção maior do fundo, enquanto aqueles com saldos mais altos retiram percentuais reduzidos, mas também recebem adicionais fixos.

Diferença entre saque-aniversário e saque-rescisão

Essas duas modalidades servem a propósitos diferentes. O saque-rescisão permite o resgate total do saldo do FGTS em situações como demissão sem justa causa, além de incluir a multa de 40% do empregador. Já o saque-aniversário libera uma fração do saldo anualmente, mas impede o saque total em caso de demissão, permitindo apenas o recebimento da multa.

As principais diferenças incluem:

Saque-aniversário : Retirada anual parcial, ideal para quem busca flexibilidade financeira.

: Retirada anual parcial, ideal para quem busca flexibilidade financeira. Saque-rescisão : Acesso ao saldo total em situações específicas, como demissão sem justa causa.

: Acesso ao saldo total em situações específicas, como demissão sem justa causa. Impacto na demissão: Quem opta pelo saque-aniversário perde o direito ao saque total em caso de demissão.

Quem pode se beneficiar do saque-aniversário?

O saque-aniversário está disponível para trabalhadores que possuem saldo ativo ou inativo no FGTS. É especialmente útil para aqueles que desejam maior liberdade no uso dos recursos anualmente, seja para despesas sazonais ou para investir em projetos pessoais. A adesão a essa modalidade é voluntária, permitindo que cada trabalhador avalie se é a melhor opção para suas necessidades financeiras.

Planejando o uso do FGTS em 2025

Ao decidir entre saque-aniversário e saque-rescisão, é importante fazer um planejamento cuidadoso. Aqueles com emprego estável podem preferir a modalidade de saque-aniversário para acessar recursos anualmente. Por outro lado, trabalhadores em situações profissionais inseguras podem optar pelo saque-rescisão para garantir o saldo total em caso de demissão. Também é aconselhável acompanhar o saldo do FGTS pelo aplicativo da Caixa e planejar o uso do dinheiro de acordo com o calendário de 2025 para evitar surpresas e otimizar os recursos disponíveis.