Byd assume parceria com a Inter de Milão em lugar da Volvo

A Inter de Milão acaba de dar um grande passo ao encerrar sua parceria com a Volvo e selar um novo contrato com a BYD, uma montadora chinesa que vem ganhando força com seus veículos elétricos e híbridos. Esse novo acordo, que vai até 2028, vai fornecer cerca de 70 carros eletrificados para os jogadores, comissão técnica e a diretoria. Mas não para por aí: também está previsto um monte de ativações comerciais e programas voltados para os torcedores.

Essa estratégia vai além do marketing esportivo; a BYD está realmente investindo para se firmar no mercado europeu. O desempenho da marca por lá foi surpreendente: em abril, superou a Tesla em vendas de carros elétricos pela primeira vez, de acordo com a consultoria JATO Dynamics.

Com mais de 7 mil unidades vendidas em um único mês, a BYD teve um crescimento de impressionantes 169% em comparação com o ano passado. Recentemente, lançaram o Dolphin Surf, uma versão esticada do Seagull (aqui conhecido como Dolphin Mini), e estão abrindo fábricas na Hungria e na Turquia para driblar tarifas da União Europeia.

O futebol, claro, é uma ótima vitrine para conquistar o coração dos europeus. Com a Inter de Milão, um clube que é ícone fora da Itália, a BYD busca reconhecimento além do nicho automotivo, especialmente em um momento em que a resistência a produtos chineses tem aumentado.

O Novíssimo Sealion 7, Carro Oficial do Inter

O Sealion 7, um SUV elétrico que chegou ao mercado no final de 2024, é um verdadeiro espetáculo. Com 4,83 metros de comprimento e capacidade de carregamento rápido de até 230 kW, ele foi desenhado pelo renomado designer Wolfgang Egger, que também é responsável por outras belezuras da BYD.

Visualmente, o Sealion 7 traz um design que lembra ondas do mar — bem na vibe “Ocean” da BYD. Na frente, ele exibe uma grade em formato de “X”, com faróis Dual U LED que se integram na estética. As laterais têm maçanetas embutidas que se retraem em movimento, uma sacada bem moderna. E as luzes traseiras com uma faixa luminosa dão um toque futurista.

Por dentro, o Sealion 7 é montado sobre a plataforma e-Platform 3.0, própria para elétricos. Ele vem equipado com as baterias Blade, que são feitas com fosfato de ferro-lítio, sem cobalto. E o melhor: a bateria é integrada à estrutura do carro, o que traz muita rigidez e eficiência energética.

A versão mais potente conta com dois motores elétricos e tração integral, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos, com uma velocidade máxima de 215 km/h. O sistema de tração iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) regula o torque nas rodas, garantindo estabilidade e performance em qualquer condição.

Uma Relação com a China que Não é de Hoje

Essa nova parceria com a BYD não é a primeira vez que a Inter de Milão se aproxima de investidores chineses. Desde 2016, quando o conglomerado Suning adquiriu 70% do clube, a equipe tem se reinventado. Sob a direção de Steven Zhang, eles voltaram a brilhar, conquistando títulos da Série A em 2020-21 e 2022-23.

Mas nem tudo são flores. A situação financeira da Suning piorou após a pandemia e, em 2021, eles pediram um empréstimo de 275 milhões de euros que subiu para 395 milhões até maio de 2025. Isso resultou na perda de controle da Inter para investidores americanos.

Essa parceria, repleta de inovações e estratégias, traz uma nova era não só para o clube, mas também para o próprio mercado automotivo europeia.