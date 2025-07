EUA: S&P 500 e Nasdaq alcançam recordes com bons balanços

As bolsas de valores dos Estados Unidos tiveram um fechamento misto nesta segunda-feira, 21 de agosto. O S&P 500 e o Nasdaq atingiram novos recordes de fechamento, enquanto o índice Dow Jones registrou uma leve queda.

Esse desempenho positivo das bolsas é atribuído à divulgação dos resultados financeiros das empresas, que têm mostrado números considerados bons por analistas. Mesmo diante das incertezas causadas pelas novas tarifas comerciais, as empresas estão demonstrando resiliência, o que mantém o interesse dos investidores em assumir riscos.

### Federal Reserve deve manter juros em julho

Em meio a essas incertezas, o Rabobank prevê que o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, deve manter a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50% na reunião agendada para os dias 29 e 30 de julho. A situação das tarifas comerciais cria uma pressão que exige cautela do Fed. A expectativa do banco é que a primeira redução na taxa de juros ocorra somente em setembro de 2025.

### Desempenho dos índices de ações

No fechamento do dia, os índices tiveram os seguintes desempenhos:

– Dow Jones: queda de 0,04%, encerrando em 44.323,07 pontos;

– S&P 500: alta de 0,14%, alcançando 6.405,60 pontos;

– Nasdaq: avanço de 0,38%, fechando em 20.974,17 pontos.

### Balanços do segundo trimestre superam expectativas

Relatórios recentes indicam que a temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre tem sido positiva. Das 59 empresas do S&P 500 que já publicaram seus resultados, 73% superaram as expectativas de lucro por ação. Esse número é superior ao registrado no primeiro trimestre deste ano, quando 68% das empresas também superaram as expectativas. O Bank of America estima que os lucros cresceram 5% em comparação ao mesmo período do ano passado, refletindo a força do consumo nos Estados Unidos.

### Movimentações no mercado corporativo

No mercado corporativo, as ações da Verizon tiveram um aumento de 4,04% após a empresa reportar um lucro líquido de US$ 5,1 bilhões no segundo trimestre, representando um crescimento de 8,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação, ajustado, foi de US$ 1,22, superando a estimativa que era de US$ 1,19.

Por outro lado, a Cleveland-Cliffs, que informou prejuízo no trimestre, viu suas ações subirem 12,45%. A empresa espera se beneficiar das novas tarifas sobre o aço, impostas pelo governo dos Estados Unidos.