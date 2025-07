Café arábica tem preços afetados por baixa produção

Na segunda-feira, dia 21, as commodities agrícolas enfrentaram uma semana de queda nos preços. O café, em especial o tipo arábica, destacou-se pela queda significativa de mais de 3,5%. Isso ocorreu devido à produção abaixo do esperado, fazendo com que os contratos para setembro fossem comercializados a US$ 292.

Com a colheita do café no Brasil atingindo 70%, os números mostram que a produção deste ano é inferior à do ano passado e também não atinge as expectativas dos analistas. Essa situação levanta a possibilidade de uma recuperação nos preços, que dependerá de fatores técnicos, segundo Guto Gioielli, especialista em commodities.

O café Robusta, conhecido como Conilon, também registrou queda, com perda de 4,6%, impactada por tarifas internacionais que pressionam os preços.

No mercado do boi gordo, a situação não é diferente. O excesso de oferta causou pressão nos preços, com diversos contratos sendo vendidos. A falta de compradores e a demanda reprimida estão contribuindo para a queda dos valores, mesmo com bons resultados nas exportações de carne. Gioielli prevê que, mesmo com um recuo técnico, o preço do boi pode cair abaixo de R$ 307 por arroba, embora esse valor ainda seja maior que o registrado no início da pandemia.

Apesar das dificuldades no mercado interno, a dinâmica das exportações oferece um certo alívio. As exportações de carne bovina, por exemplo, aumentaram em 19,6% nas embarcações diárias em comparação ao ano passado, e as vendas de carne de frango também melhoraram com a suspensão de embargos por parte de alguns países.

A soja teve um leve crescimento nas exportações, com um aumento de 8,6% diariamente. As expectativas são positivas, com a possibilidade de que o Brasil ultrapasse a marca de 11,2 milhões de toneladas exportadas em julho, alcançando já 7,4 milhões até agora. O milho, que sofreu uma queda significativa de 80% nas exportações em relação ao ano passado, também começou a mostrar recuperação, reduzindo a perda para 58,4%.

Outro fator que influenciou os preços das commodities é a recente queda no preço do petróleo. Essa diminuição nos valores é atribuída ao aumento da possibilidade de novas sanções contra a Rússia, conforme os Estados Unidos e países europeus consideram impor tarifas severas. Essas tarifas têm como objetivo pressionar financeiramente o governo russo, mas podem afetar também o crescimento econômico global.