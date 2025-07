Técnica que ajuda famílias a economizar com carne

Com o aumento dos preços da carne, é fundamental encontrar cortes que sejam econômicos e suficientes para alimentar toda a família. Em julho de 2025, a inflação nos alimentos, especialmente a carne bovina, causou uma elevação de 20,8% em 2024. Assim, optar por cortes acessíveis se torna uma estratégia importante para manter a refeição em dia. Existem cortes baratos, nutritivos e versáteis que permitem preparar pratos saborosos sem comprometer o orçamento. A seguir, destacamos cinco cortes com bom custo-benefício que podem ajudar na hora de fazer as compras.

Por Que os Preços da Carne Estão Altos?

A alta dos preços da carne bovina em 2025 é influenciada por fatores como a seca, que afetou as pastagens, o aumento das exportações e a diminuição da oferta de gado pronto para abate. Apesar deste cenário, cortes menos nobres, como o acém e o músculo, apresentaram preços mais estáveis por serem menos demandados em comparação com cortes premium, como a picanha. Essa realidade torna esses cortes uma opção viável para famílias que precisam de refeições fartas e econômicas.

1. Acém: Versatilidade e Economia

O acém é um dos cortes mais acessíveis, com um preço médio que varia de R$ 30 a R$ 35 por quilo em julho de 2025. Localizado na parte dianteira do boi, é excelente para preparar ensopados, carne moída e picadinhos, rendendo refeições para até seis pessoas com apenas 1 kg. Sua textura é suculenta e absorve bem os temperos.

Dica: Utilize o acém em receitas como carne de panela com batatas ou moa para preparar um molho à bolonhesa. Para economizar, considere comprar no atacado em mercados que oferecem descontos.

2. Músculo: Sabor e Nutrição

O músculo, com preços que variam de R$ 28 a R$ 33 por quilo, é rico em colágeno, tornando-se ideal para sopas, caldos e cozidos que alimentam grandes quantidades. Ele se mantém estável no preço, em comparação a aumentos de outros cortes. Um quilo de músculo pode rendir caldo suficiente para até oito porções.

Solução: Cozinhe o músculo em uma panela de pressão com legumes e adicione macarrão para enriquecer a refeição.

3. Fígado Bovino: Barato e Nutritivo

Com um preço que varia entre R$ 15 e R$ 20 por quilo, o fígado bovino é uma das carnes mais baratas e é rico em ferro e vitaminas. Apesar da alta geral dos preços das carnes, o fígado teve uma redução de 3,61% em 2024 e continua acessível em 2025.

Dica: Prepare o fígado acebolado ou em tiras com molho para uma refeição saborosa, utilizando temperos fortes para realçar o gosto.

4. Peito Bovino: Ideal para Refeições Fartas

O peito bovino custa entre R$ 25 e R$ 30 por quilo e é perfeito para pratos que precisam de cozimento longo, como carne desfiada ou cozido com mandioca. Com 1,5 kg, é possível alimentar até 10 pessoas. Apesar de um aumento de 17% em 2024, o peito continua sendo uma opção mais barata em comparação a cortes de maior valor.

Solução: Cozinhe o peito com molho de tomate e desfie para recheios de tortas ou sanduíches, aumentando assim o rendimento.

5. Bisteca Suína: Uma Alternativa Econômica

A bisteca suína, com um preço médio de R$ 20 a R$ 25 por quilo, aparece como uma opção mais econômica em relação à carne bovina, que deve manter seus altos preços por mais tempo. Esse corte é versátil, podendo ser grelhado, assado ou frito, alimentando de quatro a seis pessoas com 1 kg.

Dica: Marine a bisteca com alho e limão para um churrasco saboroso e considere comprar em açougues locais para obter melhores preços.

Como Selecionar Cortes Baratos e Fazer o Dinheiro Render mais

Para garantir economia e refeições saborosas, aqui vão algumas recomendações:

Compre na Safra : Em julho, a oferta de carne suína aumenta, reduzindo o preço da bisteca.

: Em julho, a oferta de carne suína aumenta, reduzindo o preço da bisteca. Pesquise Preços : Compare valores em açougues e feiras. O fígado pode custar até 50% menos em algumas regiões.

: Compare valores em açougues e feiras. O fígado pode custar até 50% menos em algumas regiões. Planeje as Refeições : Utilize cortes como músculo e peito em preparações que cozinham por mais tempo para maximizar o sabor e o rendimento.

: Utilize cortes como músculo e peito em preparações que cozinham por mais tempo para maximizar o sabor e o rendimento. Evite Cortes Nobres: Picanha e contrafilé estão caros, portanto, prefira cortes como acém e bisteca suína.

Alternativas para Esticar o Orçamento

Com o aumento geral dos preços, considere também proteínas alternativas, como frango — que tem uma média de R$ 17 por quilo — ou ovos, que, apesar dos aumentos, ainda são mais baratos que a carne bovina. Coxas e sobrecoxas de frango são ótimas para serem assadas e rendem bem. Além disso, incluir mais vegetais e grãos, como feijão, nas refeições ajuda a aumentar o volume do prato sem aumentar os custos.

Escolher cortes como acém, músculo, fígado, peito e bisteca suína pode garantir refeições farta e econômicas em julho de 2025. Com um bom planejamento e escolhas informadas, é possível lidar melhor com a alta dos preços e manter a mesa sempre cheia. Faça sua lista de compras e aproveite as dicas para economizar!