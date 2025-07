Marca famosa lança celular potente no Brasil por menos de R$ 1.000

A Realme chegou ao Brasil com a proposta de oferecer smartphones com boas especificações a preços acessíveis. Dentro de sua linha de entrada, o modelo C67 se destaca como uma ótima opção para quem quer conhecer a marca sem gastar muito.

Lançado em 2024, o Realme C67 chama a atenção principalmente por sua câmera de 108 MP, uma característica pouco comum em celulares de baixo custo. Com o avanço do mercado e a chegada de novos modelos em 2025, muitas pessoas se perguntam se ainda vale a pena investir neste aparelho. A resposta é sim, e a seguir, explicamos por que.

O que destaca o Realme C67 dos concorrentes?

No segmento de celulares de entrada, muitos modelos oferecem apenas o básico. No entanto, o C67 se diferencia pela alta qualidade de suas fotos, tornando-se uma escolha atraente para quem gosta de registrar momentos do dia a dia com boa resolução.

Por que a câmera de 108 MP é um diferencial?

O sensor de 108 MP do C67 realmente entrega imagens com excelente nível de detalhe, especialmente em boas condições de iluminação. Este permite que os usuários ampliem as fotos sem perder a nitidez, algo raro em modelos mais baratos. Os principais pontos destacados são:

Imagens ricas em detalhes : o sensor captura muitas informações, permitindo recortes e ampliações com clareza.

: o sensor captura muitas informações, permitindo recortes e ampliações com clareza. Zoom de sensor 3x : ao invés de usar zoom digital, o C67 se beneficia de seu grande sensor para amplições com menos perda de qualidade.

: ao invés de usar zoom digital, o C67 se beneficia de seu grande sensor para amplições com menos perda de qualidade. Ótimo para fotos diurnas : é ideal para passeios e postagens nas redes sociais.

: é ideal para passeios e postagens nas redes sociais. Modo retrato eficiente: mesmo sendo um modelo acessível, o fundo desfocado sai convincente nas fotos.

Outros destaques do Realme C67

Além da impressionante câmera, o C67 possui especificações que garantem um bom desempenho no dia a dia:

Processador Snapdragon 685 : proporciona fluidez em atividades como uso de redes sociais, assistir vídeos e multitarefas.

: proporciona fluidez em atividades como uso de redes sociais, assistir vídeos e multitarefas. Tela de 6,72” Full HD+ com 90 Hz : garante boa visualização, com navegação mais suave.

: garante boa visualização, com navegação mais suave. Memória generosa: vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, algo raro em celulares dessa categoria.

Como o Realme C67 se compara com concorrentes?

O modelo compete com dispositivos respeitados, como o Samsung Galaxy A05s e o Motorola Moto G54. Além da câmera, outros recursos também são bem equilibrados. Abaixo, está uma comparação dos modelos:

Modelo Vantagem Processador Tela Faixa de Preço Realme C67 Câmera de 108 MP com zoom de sensor Snapdragon 685 6,72” IPS LCD, 90 Hz R$ 900 a R$ 1.100 Samsung Galaxy A05s Tela grande e confiabilidade da marca Snapdragon 680 6,7” PLS LCD, 90 Hz R$ 750 a R$ 900 Motorola Moto G54 Câmera com estabilização óptica Dimensity 7020 6,5” IPS LCD, 120 Hz R$ 950 a R$ 1.200

Vale a pena comprar o Realme C67 em 2025?

Embora novos modelos continuem a ser lançados, o C67 se destaca por oferecer um preço acessível e recursos interessantes. Isso faz dele uma opção inteligente, especialmente para quem valoriza a qualidade fotográfica sem querer gastar muito.

Embora modelos futuros possam oferecer algumas melhorias, eles geralmente vêm com preços mais elevados. Para quem busca uma opção econômica e com boa qualidade, o C67 continua sendo uma escolha acertada.

Atualmente, o Realme C67 é um dos melhores smartphones de baixo custo disponíveis no mercado. Ele oferece uma experiência completa para o dia a dia, destacando-se pela câmera de 108 MP. Para aqueles que buscam um bom custo-benefício e desejam fotografar com qualidade a um preço acessível, este modelo é uma excelente escolha.