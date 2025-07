Renault apresenta Kardian automático acessível para PcD

O novo Renault Kardian está ganhando uma versão mais acessível, perfeita para quem busca um carro com câmbio automático sem gastar uma fortuna. Essa nova configuração, chamada de Authentic, mostra que a Renault está atenta às mudanças de mercado, especialmente com a chegada do Fiat Pulse e do VW Tera.

Vamos falar um pouco mais sobre o que essa versão oferece. Sob o capô, o Kardian Authentic mantém o potente motor 1.0 TCe. Esse motor entrega até 120 cv na gasolina e 125 cv no etanol, com torque de 20,4 kgfm ou 22,4 kgfm, respectivamente. Além disso, com um preço fixado em R$ 119.990, ele é uma opção interessante para quem quer um SUV compacto sem complicações. Essa versão também é ideal para o público PcD, podendo incluir isenções e descontos especiais.

Agora, falando sobre o design, a nova configuração trouxe algumas mudanças. Em comparação à versão anterior, o modelo perdeu as maçanetas na cor da carroceria e as calotas com aquele visual elegante. As novas são mais simplificadas, apenas em preto. Sabemos que pequenos detalhes contam muito na aparência do carro, então é bom ficar atento a isso.

No que diz respeito à tecnologia, a autenticidade continua. O modelo oferece uma tela multimídia de 8”, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay. Então, se você é do tipo que gosta de colocar suas músicas e mapas em alta definição, pode ficar tranquilo.

Entre os equipamentos de segurança, a versão Authentic mantém os seis airbags e ainda conta com controlador e limitador de velocidade, além do sensor de estacionamento traseiro. Isso é bom, não é? Especialmente para quem dirige em áreas urbanas e enfrenta manobras complicadas. O ar-condicionado digital e a direção elétrica também estão garantidos, proporcionando conforto durante suas viagens.

Com dimensões de 4,11 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,54 m de altura, o Kardian ainda tem um bom espaço interno e é bastante adequado para o dia a dia, seja na cidade ou em viagens. E se você já passou perrengue por conta do câmbio, vai adorar saber que todas as versões contam com a mesma motorização, mas a Authentic vem equipada com um câmbio automático de seis velocidades que promete suavidade nas trocas.

Agora, com esse novo modelo, a Renault revela que o Kardian é o primeiro carro a ser construído sobre a base modular RGMP, que ainda dará vida a outros projetos, como o SUV médio Boral e a futura picape Niagara. Um detalhe interessante, não acha? Isso mostra que a Renault está investindo em novas tecnologias e formatos.

Em resumo, o Renault Kardian Authentic chega para ser uma opção atrativa para quem busca conforto, praticidade e um estilo moderno. É sempre bom ver como as montadoras estão se adaptando para atender o público!