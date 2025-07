ESX 2025 reúne startups com R$ 25 milhões em investimentos potenciais

O ESX 2025 — Innovation Experience Espírito Santo — se firmou como um dos principais eventos de inovação do Brasil, gerando um total de R$ 24,9 milhões em intenção de investimento. O evento foi realizado entre 10 e 12 de julho e teve como organizadores o Sebrae-ES e a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). Durante os três dias, mais de 20 mil pessoas participaram, com 133 reuniões entre 57 startups e 11 fundos de investimento.

O Espírito Santo se destacou como o estado com a maior intenção de investimento, somando R$ 11,8 milhões. São Paulo ficou em segundo lugar, com R$ 5,3 milhões. Entre os fundos de investimento, o Quartzo Capital foi o que mais se destacou, realizando o maior número de interações com startups. Muitas dessas empresas estavam em fase de tração e validação comercial, oferecendo soluções para diversos setores da economia digital.

Além das rodadas de investimento, o evento também contou com o 2º Tech Business Meeting, que conectou 38 startups fornecedoras a 10 grandes empresas. Este encontro resultou em 107 reuniões de negócios, com uma expectativa de R$ 11,57 milhões em contratos a serem firmados nos próximos 12 meses. As startups apresentaram inovações em estandes projetados especialmente para o público corporativo, focando em soluções tecnológicas aplicáveis em larga escala.

O ESX 2025 também promoveu palestras e oficinas com importantes nomes do ecossistema de inovação do país. Destacaram-se figuras como Monique Evelle, Amanda Graciano, Miguel Lannes e Aurélio Rosa, que trabalhou na Tesla. Pela primeira vez, o evento incluiu discussões sobre a cultura dos povos originários, com a participação de Marcela Tupiniquim e Ará Martins, mediadas por Cristina Hatab, professora da área de Direitos Humanos.

A programação também contou com iniciativas locais, como uma oficina conduzida por Gabriel Torobay, da TecVitória, no espaço Sebraelab. Um outro aspecto importante destacado pelo Sebrae foi o fomento ao turismo local. Durante o evento, houve uma parceria com a startup Vibes, que oferece um aplicativo com opções turísticas por geolocalização e inteligência artificial. Fernando Gregório, CEO da Vibes, explicou que aproximadamente 97% dos empreendedores do setor de turismo são microempreendedores individuais (MEIs). A parceria com o Sebrae visa desenvolver pacotes turísticos e apoiar a economia local.

O evento não apenas promoveu a inovação, mas também estabeleceu conexões importantes entre startups e investidores, impulsionando o desenvolvimento econômico do Espírito Santo e estimulando novas oportunidades no setor.